Tältä näytti koronatilanne sunnuntaina – katso keskeisimmät käänteet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa raportoitiin sunnuntaina 360 koronavirustartuntaa.

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 4 585 kappaletta, mikä on 1 769 enemmän kuin sitä edellisten kahden viikon tartuntamäärä 2 816. Yhteensä Suomessa on tähän mennessä todettu 102 972 koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on liki 83, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli reilut 50.

Suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on yli 148. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuusluku on hieman yli 132 ja Kainuussa hieman yli 103. Matalinta ilmaantuvuus on edelleen Keski-Pohjanmaalla, jossa ilmaantuvuusluku on hieman alle 8.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,61 miljoonaa ihmistä eli hieman yli 65 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen annoksen on saanut reilut 31 prosenttia Suomen väestöstä eli noin 1,74 miljoonaa ihmistä.

Sunnuntaina koronaoireistaan kertoi esimerkiksi Diili-voittaja Sointu Borg, joka kärsi tavanomaisten taudin oireiden lisäksi korvien ja suun kutinasta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintalan mukaan Borgin kuvailema kutina aiheutuu todennäköisesti keskushermoston oireilusta.

– Kyllä koronaan liittyy näitä erinäisiä keskushermoston häiriöitä, eli kyllä varmaankin ihon ja limakalvojen tuntohäiriöt kuuluvat todennäköisesti samaan. Uskon, että tämä liittyy koronaan, mutta en ole kyllä vastaavasta oireesta kuullut aiemmin, Rintala toteaa.

Torstaina Suomessa otettiin jälleen käyttöön kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset lukuisissa maakunnissa. Saksassa puolestaan pohditaan jo uusia rajoituksia kohdennetusti rokottamattomille.

Liittokansleri Angela Merkelin kansliapäällikön Helge Braunin mukaan tulevaisuudessa rokottamattomana ei välttämättä pääse ravintolaan edes negatiivisen testin avulla, mikäli Saksan tartuntaluvut jatkavat nousuaan. Braun kertoi asiasta Bild am Sonntag -lehden haastattelussa.

Brasiliassa puolestaan valtion riittämättömät koronatoimet ovat ajaneet kymmeniä tuhansia ihmisiä kaduille osoittamaan mieltään. Mielenosoittajat vaativat presidentti Jair Bolsonaron asettamista virkasyytteeseen. Bolsonaroa syytetään riittämättömien koronatoimien ohella korruptiosta.

Brasiliassa on tällä erää kirjattu liki 550 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Enemmän kuolemia on vain Yhdysvalloissa, jossa on lähes 120 miljoonaa asukasta Brasiliaa enemmän.

Yhdysvalloissa koronavirus katkaisi golf-tähti Bryson DeChambeaun olympiamatkan jo ennen alkuaan. DeChambeaun tartunta paljastui ennen Japaniin lähtöä tehdyssä testissä. DeChambeau on jo kuudes koronatartunnan takia Tokion kisat väliin jättänyt amerikkalaisurheilija.