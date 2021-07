Poliisi on selvittänyt epäillyn eläinsuojelurikoksen tekijän Raahessa – kissaa ammuttiin ilma­kiväärillä 15 kertaa

Asia etenee syyteharkintaan.

Poliisi on selvittänyt Raahessa tapahtuneen epäillyn eläinsuojelurikoksen tekijän.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, miten puolitoistavuotias Unto-kissa kuoli lauantaina ilmakiväärin luoteihin. Kissaa oli eläinlääkärin mukaan ammuttu 15 kertaa.

Omistaja löysi haavoittuneen Unto-kissan perjantaina ja vei sen eläinlääkäriin operoitavaksi. Kissa menehtyi myöhemmin vammoihin.

Poliisi ryhtyi tutkimaan asiaa eläinsuojelurikoksena ja pyysi yleisöltä vihjeitä tapahtumista.

Vihjeet auttoivat poliisia selvittämään epäiltyä rikosta.

Poliisi kertoo, että asian esitutkinta jatkuu ja asia etenee aikanaan syyteharkintaan. Poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.

– Poliisin tietoon on tullut, että asia on herättänyt paikallisesti paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Aihe on tärkeä ja se ymmärrettävästi herättää paljon tunteita. Poliisi kuitenkin muistuttaa, että keskustelun tulee pysyä asiallisena, poliisi kommentoi tiedotteessa.