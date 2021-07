THL: Suomessa on todettu 360 uutta koronatartuntaa

Suomessa on todettu 360 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suomessa on raportoitu 360 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 585 tartuntaa, mikä on 1 769 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronavirustartuntoja raportoitiin 2 816.

Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä todettu liki 103 000 koronavirustartuntaa.