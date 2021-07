Palomiehillä hikinen ilta – Liperissä syttyi maastopalo haastavissa olosuhteissa

Metsätöiden yhteydessä syttynyt palo oli levinnyt laajimmillaan noin puolen hehtaarin alueelle.

Pohjois-Karjalan Liperissä pelastuslaitos sammuttaa parhaillaan hakkuuaukealla syttynyttä maastopaloa.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan hälytys maastopalosta tuli noin puoli kahdeksan aikaan illalla. Metsätöiden yhteydessä syttynyt palo oli levinnyt laajimmillaan noin puolen hehtaarin alueelle.

Pelastuslaitoksen Twitter-tilillä sammutustyötä kuvaillaan ”hitaaksi ja hikiseksi”.

Sammutusurakka on palomestarin mukaan ollut vaikeaa, sillä palopaikalla maapohja on kuivaa. Lisäksi palopaikka on 400 metrin päässä lähimmästä tiestä ja sammutuksessa käytettävä vesi on tuotava paikalle säiliöautolla kymmenen kilometrin päästä.

Sammutustöissä kestää palomestarin mukaan haastavien olosuhteiden vuoksi vielä useita tunteja.