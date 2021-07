Koronavirus leviää Suomessa nyt kuin häkä – infektiolääkäri penää ihmisiltä kahta asiaa

Helsingin epidemiologisen toiminnan infektiolääkäri Terhi Heinäsmäki toivoo, että ihmiset tietäisivät keitä ovat tavanneet esimerkiksi ravintola-illan aikana.

Koronatartuntojen nopea kasvu on saanut yhä useammat kaupungit julkaisemaan tarkkoja listoja siitä, missä julkisilla paikoilla on voinut altistua koronavirukselle.

Viimeksi ilmoitettujen tartuntamäärien mukaan kärkikaupungit ovat Helsinki (129 tartuntaa), Turku (58) ja Tampere (43).

Näiden kaupunkien altistumislistoilta löytyy tuttujen ravintoloiden, baarien ja yökerhojen lisäksi muun muassa huvipuistoja, kuntosaleja, festivaaleja ja maauimaloita.

Helsingin epidemiologisen toiminnan infektiolääkäri Terhi Heinäsmäki toteaa, ettei tällaisten lukujen kanssa pystytä tekemään kunnon tartunnanjäljitystä.

– Hyvä, jos saadaan soitettua tartunnan saaneille, Heinäsmäki sanoo.

Tartunnanjäljitys on kesän aikana osoittautunut useissa suomalaiskaupungeissa varsin haastavaksi.

Tartunnan tultua ilmi Helsingin kaupunki lähettää tiedon tartuntapaikkaan, joka ensisijaisesti vastaa asiakkaille tiedottamisesta. Jos esimerkiksi yrityksen tiedossa ei ole tarkkaa rekisteriä asiakkaista, kaupunki julkaisee altistumisajan ja -paikan.

– Tässä on tarkoitus, että ihmiset saavat tietää, missä virusta liikkuu. Eli varoitetaan ihmisiä altistuksesta, jos he ovat olleet tietyssä paikassa.

Jäljityksessä täytyy tietää nimi

Kaupungeista kerrotaan, ettei tarkkoja tietoja ole siitä, kuinka paljon jatkotartuntoja on tullut. Heinäsmäen mukaan 15–40-vuotiaat ovat nyt taudin suurin kantajajoukko.

– Monista paikoista tiedossa on isompia altistuksia ja jatkotartuntojakin. Se kuitenkin vähentää väistämättä tietoamme siitä, kuinka paljon jatkotartuntoja on, kun emme pysty kartoittamaan kaikkia altistuneita, Heinäsmäki toteaa tilanteesta Helsingin osalta.

Syynä siihen, ettei läheskään kaikkia altistuneita pystytä tavoittamaan, on Heinäsmäen mukaan sekä uusien tartuntojen korkea lukumäärä että kontrolloimaton tapaamistyyli etenkin nuorten aikuisten keskuudessa.

– Esimerkiksi baarissa voi olla paljon ihmisiä, jotka eivät tunne toisiaan. Jos on halaillut yöllä jotakuta tuntematonta – mikä on ymmärrettävää – meillä ei ole voimavaroja näiden jäljittämiseksi, Heinäsmäki toteaa.

Hän penääkin ihmisiltä itseltään nyt tiedostamista tavatuista kontakteista ja jaksamista yhteisessä taistelussa viruksen taltuttamiseksi.

– Kun meiltä tulee yhteydenotto, niin tietäisivät suunnilleen, ketkä ovat lähikontakteja, hän toivoo.

Altistuksia myös kuntosaleilla

– Kuntosalien osalta olemme päättäneet, ettei altistumistietoa enää julkaista (automaattisesti), koska siitä tuli sanomista ihan aiheesta. Useimmilla kuntosaleilla tiedetään, keitä siellä on ollut tiettynä aikana ja heitä voidaan informoida suoraan, Heinäsmäki kertoo.

Hänen mukaansa kuntosalien osalta altistumistiedon julkaisu riippuu kuitenkin siitä, kuinka kävijöiden rekisteröinti on hoidettu paikassa.

Kyse altistumislistauksessa on puhtaasti kansanterveydellinen.

– Meillähän on nytkin yli sata paikkaa, joissa on ollut tartuntoja. Ei ole tarkoitus syyllistää tai sanoa, että tietyssä paikassa olisi huonompi hygienia, Heinäsmäki tähdentää.

Turun lukema korkealla

Turun tartuntaluku on ollut useita päiviä kakkosena heti Helsingin jälkeen. Turun tartuntatautivastuulääkärin Esa Rintalan mukaan lähes kaikki Turun tartunnoista ovat nyt deltavarianttia, kuten Helsingissäkin, missä osuus on yli 90 prosenttia.

– Se selittää sitä, miksi virus leviää kuin häkä. Tauti on levinnyt ravintoloiden lisäksi nuorten keskinäisissä tapaamisissa ja jonkin verran harrastustoiminnassa, kuten jalkapallossa sekä perhe- ja kaveripiirissä. Kaverit on ollut meillä suurin piiri, jossa tartuntaa tapahtuu, hän kertoo Turun tilanteesta.

Rintala arvelee, että deltavariantti on peräisin Pietarin jalkapallokisoista ja tauti on levinnyt laajasti yhteiskunnassa.

Miten tilanne etenee tästä?

– Ainoa hyvä puoli on, että sairaalahoidon tarve on pysynyt vähäisenä. Tartuntaluvut nousevat, ja on aika karua katsottavaa, että Turun ilmaantuvuusluku on yli 70 (THL:n mukaan), omien laskelmiemme mukaan jopa yli 80. Viimeksi meillä oli tällainen tilanne marraskuussa 2020, joten kyllähän tämä ennakoi sitä, että isoon aaltoon on jouduttu.

”Kaikki kiinni lähikontaktista”

Helsingin epidemiologisen toiminnan Heinäsmäki sanoo, ettei ulkona olo suojaa deltavariantin tarttumiselta. Tartunnan mahdollisuus on kuitenkin pienempi kuin sisätiloissa.

– Ulkojuhlat, konsertti tai muu vastaava, jossa on hyvin paljon ihmisiä ja esimerkiksi nojaudutaan jonkun puoleen ja puhutaan kovaa, kun musiikki on kovalla, hän kuvailee esimerkkitilannetta deltavariantin tarttumisesta.

– Se on kaikki kiinni siitä lähikontaktista, ei välttämättä ulkoilmasta, painottaa Heinäsmäki.

Tammerfest huolestuttaa Tampereella

Tampereella viime päivinä altistuksia on tapahtunut muun muassa Särkänniemen huvipuistossa. Tartuntatautivastuulääkärinä toimiva Sari Torkkeli kuvailee tämän hetken tilannetta huolestuttavaksi.

– Tietysti huolestuttavahan se numero on – tänä viikonloppuna Tampereellakin on Tammerfestia ja muuta, niin toivottavasti ihmiset malttaisivat yrittää noudattaa koronasuosituksia.

Tampereen kaupungin suosituksiin ei ole tullut hänen mukaansa mitään uutta. Edelleenkin kehotetaan turvavälien pitämiseen, maskien ja käsidesin käyttöön julkisilla paikoilla, testiin menemiseen vähäisilläkin oireilla ja koronarokotusten ottamiseen ajallaan.

Eristyksen voi hoitaa itsekin

Heinäsmäki kehottaa ihmisiä varovaisuuteen, jos he ovat viettäneet aikaa paikassa, jossa lähikontakteja on toteutunut ilman maskeja.

Lisäksi hän pyytää kärsivällisyyttä niiltä ihmisiltä, jotka ovat olleet yhteydessä kaupungin tartunnanjäljitykseen, mutta joutuvat odottamaan vastapuhelua.

– Tällöin pitäisi itse eristää itsensä, hän ohjeistaa.

Hän muistuttaa, että tartunnanjäljitykseen on vedetty sote-ammattilaisia samasta reservistä kuin normaaliin terveydenhuoltoon.

– Myös terveyskeskuksissa on isot jonot, ja koronavelkaa on jonkin verran. Pyrimme tasapainottelemaan.