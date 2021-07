THL: Suomessa on todettu 570 uutta koronatartuntaa

Suomessa on todettu 570 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 386 tartuntaa, mikä on 1 690 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Muutoksia on raportoitu seuraavissa kunnissa:

Etelä-Karjalan SHP

Lappeenranta +2

Ruokolahti -1

Taipalsaari +2

Etelä-Pohjanmaan SHP

Kurikka +1

Lapua +1

Seinäjoki +4

Etelä-Savon SHP

Mikkeli +2

Helsingin ja Uudenmaan SHP

Askola +1

Espoo +39

Hanko +1

Helsinki +129

Hyvinkää +3

Järvenpää +3

Kauniainen +1

Kerava +6

Kirkkonummi +5

Lohja +4

Loviisa +3

Nurmijärvi +5

Porvoo +1

Raasepori +3

Sipoo +1

Siuntio +1

Tuusula +1

Vantaa +38

Vihti +2

Itä-Savon SHP

Savonlinna

Kainuun SHP

Kajaani +3

Kuhmo +2

Sotkamo +2

Kanta-Hämeen SHP

Hattula +1

Hämeenlinna +5

Riihimäki +1

Tammela +3

Keski-Pohjanmaan SHP

Kokkola +2

Keski-Suomen SHP

Jyväskylä +12

Keuruu +1

Äänekoski +2

Kymenlaakson SHP

Hamina +2

Kotka +2

Kouvola +4

Lapin SHP

Inari +1

Kittilä +1

Rovaniemi +7

Länsi-Pohjan SHP

Kemi -1

Pirkanmaan SHP

Kangasala +9

Nokia +7

Pirkkala +5

Sastamala +1

Tampere +43

Valkeakoski +1

Ylöjärvi +6

Pohjois-Karjalan SHP

Joensuu +9

Kitee +1

Liperi +2

Pohjois-Pohjanmaan SHP

Kempele +3

Oulu +4

Pohjois-Savon SHP

Iisalmi +1

Kuopio +5

Siilinjärvi +1

Varkaus +3

Päijät-Hämeen SHP

Asikkala +2

Heinola +5

Hollola +2

Lahti +36

Myrskylä +1

Satakunnan SHP

Eura +3

Huittinen +1

Karvia +1

Pori +6

Vaasan SHP

Vaasa +4

Varsinais-Suomen SHP