Yle: Varkaat jättivät majakkalaivan paikalle varastetun purjeveneen Kotkassa

Sitä, miten purjevene on päätynyt 600 kilometrin matkan Kotkaan, ei tiedetä.

Ruotsista varastettu purjevene saatiin viranomaisten haltuun Kotkassa, Suomenlahden merivartiosto kertoo Twitterissä. Asiasta kertoi ensin Yle.

Kotkan merivartioaseman luutnantti Markku Ahonen kertoi Ylelle, että aseman henkilöstö oli siirtänyt väärään paikkaan pysäköidyn veneen pois laituripaikalle tulevan majakkalaiva Kemin tieltä.

Ahosen mukaan veneeseen oli laitettu valeteippaus, joka peitti veneen alkuperäisen nimen. Selvisi, että Ruotsissa Tukholman läänin alueella noin 600 kilometrin päässä oli varastettu tuntomerkkejä vastaava vene.

Asiasta ilmoitettiin Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle, joka sai varmistettua veneen olevan Ruotsista varastettu alus.

Noin kymmenmetrisen Moody Eclipse 33 -mallisen veneen arvo on poliisin mukaan noin 50 000 euroa.

Syy veneen päätymiselle Kotkaan on Rikoskomisario Mika Salmisen mukaan täysi mysteeri.

– Meillä ei ole mitään havaintoa, millä tai miten se on tuotu tänne tai kuka sen on tuonut. Se on kuitenkin nyt täällä, Salminen kertoi Ylelle.

Poliisi selvittää asiaa yhteistyössä Ruotsin poliisin kanssa. Ylen tietojen mukaan rikosta tutkitaan Muu tutkinta -tunnuksella, koska rikos tapahtui Ruotsissa.