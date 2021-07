Kiuru AstraZenecan rokotuksista: ”Me poliitikot emme päätä siitä, miten yksittäisiä ihmisiä hoidetaan”

Perus- ja perhepalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan päätös AstraZenecan rokotteen käytöstä on ollut Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmä KRARin.

EDUSKUNNAN oikeusasiamiehen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö toimivat keväällä lainvastaisesti 65–69-vuotiaiden AstraZeneca-rokotuksissa, kertoo Helsingin Sanomat.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi ratkaisunsa useisiin kanteluihin tänään. Keväällä 65–69-vuotiaita pakotettiin ratkaisun mukaan monissa kunnissa ottamaan lääkeyhtiö AstraZenecan koronavirusrokotetta, vaikka rokotteen mahdollisista haitoista oli saatu uutta tietoa.

HS:n mukaan Sakslin katsoo ratkaisussaan, että että THL rikkoi perustuslakia, syrjintäkieltoa ja potilaslakia. Laitos ei missään vaiheessa arvioinut oikeudellisia kysymyksiä yhdenvertaisuuslain, potilaan itsemääräämisoikeuden ja syrjintäkiellon näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveysministeriölle Sakslin antoi huomautuksen, koska ministeriö laiminlöi velvollisuutensa varmistaa, että sen alainen THL noudattaa ohjeissaan perustuslakia.

Sakslin pitää STM:n toimintaa erityisen moitittavana, koska ministeriö ei ylimmältä laillisuusvalvojalta saamiensa toistuvien moitteiden jälkeenkään ryhtynyt toimenpiteisiin perustuslaillisuuden varmistamiseksi.

Perus- ja perhepalveluministeri Krista Kiuru (sd) ei halunnut perjantai-iltana kommentoida apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua, mutta totesi AstraZenecan rokotteen käytön olleen kansallisen rokotusasiantuntijaryhmä KRARin päätös.

KRAR on THL:n pääjohtajan asettama työryhmä.

– Ei meillä ole sellaista veto-oikeutta ollut tuolla tasolla. Siinä mielessä apulaisoikeusasiamiehen lausunto on kiinnostava, että onko veto-oikeutta ollut tosiasiassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksellakaan, Kiuru kertoi IS:lle.

– Surullisen kuuluisaa on se, että kysyin silloin, eikö pitäisi antaa ihmisten valita, silloin ei voinut. Me poliitikot emme päätä siitä, miten yksittäisiä ihmisiä hoidetaan, se on KRARin linja, ja sitä kautta THL:n ohjeistus kentälle.

THL:n johtaja Mika Salminen kertoi STT:lle, että THL ottaa oikeusasiamiehen moitteet hyvin nöyränä vastaan.

– Mietimme, miten tulevaisuudessa voisimme toimia paremmin. Me joudumme tietysti hyvin tarkkaan tutkimaan tämän ratkaisun ja katsomaan sen jälkeen, mitä pitää tehdä.

Salminen ei perjantai-iltana vielä ollut nähnyt itse ratkaisua.

THL keskeytti varotoimena rokotukset AstraZenecalla 19. maaliskuuta, kun Suomessa oli ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta 4–10 päivää AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen. Euroopassa oli tuota ennen herännyt keskustelua rokotteen ja verenhyytymishäiriöiden mahdollisesta yhteydestä ja useat maat olivat väliaikaisesti keskeyttäneet rokotteen käytön.

THL linjasi 24. maaliskuuta, että AstraZenecan käyttöä voidaan jatkaa 65 vuotta täyttäneillä. Tuolloin päätettiin, että rokotetta ei varotoimenpiteenä toistaiseksi anneta alle 65-vuotiaille.