Morsiamen täti joi häissä niin paljon, että estot poistuivat totaalisesti – silminnäkijä kertoo pysäyttävästä tapauksesta

Toisinaan häissä sattuu ja tapahtuu. Papit ja pitopalvelut kertovat nyt ikimuistoisimmista kommelluksista.

Helsinkiläinen hääjärjestäjä Timo (nimi muutettu) on työhistoriansa varrella todistanut myös avioelämän koruttominta alkusoittoa.

Erään juhlaehtoon lopulla sanaharkka morsiusparin välillä huipentui loppuratkaisuun, jossa sulhanen porhalsi ovesta ulos ärjyen peräänsä raskaita syytöksiä tuoreesta vaimostaan.

– Hän huusi, että tuollaisen kanssa en yötäni vietä. Taustalla taisi olla mustasukkaisuus­kohtaus, Timo muistelee tapausta.

– On hirveän yleistä, että jokin polttareissa tapahtunut paljastuukin häissä, vaikka että sulhasella on vähän liian hyvä suhde yhteen kaasoon tai että sulhasen bestman onkin nähty morsiamen polttareissa.

Toisessa tapauksessa morsiamen illanvietto katkesi alkoholin sumentaman pään tärähtäessä pöytälevyyn. Tajunsa menettänyt raahattiin oleskelutiloista elvytettäväksi takahuoneeseen. Kotvan vierähdettyä toiset jatkoivat iltaa ilman morsianta.

– Olisikohan hänellä ollut siinä vähän jännitystä. Sulhanen jatkoi sitten juhlia muiden kanssa. Ei se tietenkään hirveän hyvää kuvaa anna, kun tuolla tavalla liiskahtaa.

Ranskalainen runoilija Henri de Régnier totesi rakkauden olevan ikuinen niin kauan kuin se kestää. Malmin seurakunnan pastori Esa Järvisen muistiin on piirtynyt tapaus, jossa vihkiparin lemmenlumo vaikutti hälvenneen jo alttarille saavuttaessa. Toisiaan viileästi katselleet nuoret julistettiin pahaenteisyydestä huolimatta mieheksi ja vaimoksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen edessä.

Sattuman kaupalla pappismies ajautui parikymmentä vuotta myöhemmin vastakkain morsiamen kanssa ja kuuli parin yhteisen taipaleen päättyneen seremoniaa seuranneena päivänä.

– Asiat olivat viilentyneet siihen mennessä sen verran. Kyllähän se kehonkieli vaikutti jo häissä vähän sellaiselta, Järvinen sanoo.

” Sulhasen oli hyvin vaikea pysyä alttarilla tolpillaan, joten päätettiin jättää turhat puheet sikseen.

Rakastavaisten mielenmuutokset eivät ole vieraita myöskään Salon kirkkoherralle Timo Hukalle. Muutaman kerran Hukka on saanut tiedon häiden peruuntumisesta päivän varoitusajalla.

Eräissä vihkijäisissä polttarisankarista kuoriutunut sulho pääsi kyllä kirkkoon asti, mutta miehen kunnon nähtyään pastori päätti saattaa seremonian päätökseen ripeytetyllä aikataululla.

– Sulhasen oli hyvin vaikea pysyä alttarilla tolpillaan, joten päätettiin jättää turhat puheet sikseen. Morsiamen katseessa eivät kiiluneet rakastavat silmät vaan paremminkin paheksuvat, Hukka sanoo.

” Siellä hän tanssi hame korvissa ja vokotteli kaikkia miehiä. Hän oli morsiamen täti, ja tätä hävetti aivan hirveästi.

Rettelöinniksi yltyneeltä juhlahumulta eivät aina säästy edes ruokatarjoilusta vastaavat pitopalvelut.

Tuusulassa vaikuttavan Tuus-cateringin omistaja Minna Arkko-Huumonen kertoo, että kerran yrityksen tarjoilija joutui pakenemaan turvallisuutensa vaarannuttua. Juopunut sulhanen oli uhannut läimäyttää tarjoilijaa nyrkillä kasvoihin.

– Sulhanen oli hyvin homofobinen tapaus ja piti tarjoilijaa neitimäisenä. Pitkin iltaa oli jatkunut naureskelua, pilkkaa ja kiusaamista. Samalla äänen volyymi kohosi. Mieheni ja yhtiökumppanini meni sitten auttamaan tilaisuuden loppuun. Jälkikäteen sulhanen pyyteli käytöstään anteeksi ja myönsi itsekin mokanneensa, Arkko-Huumonen sanoo.

Toisella kerralla yrittäjää puistatti pitkin vuokratiloja keikkuva rouva, joka kompurointinsa yhteydessä kumosi likööri- ja konjakkilasit ympäri pöytää.

Sakeassa humalassa hekumoivan naisen sukupuolivietti oli vapautunut arkielämän estoista.

–Siellä hän tanssi hame korvissa ja vokotteli kaikkia miehiä. Hän oli morsiamen täti, ja tätä hävetti aivan hirveästi. Mikään silmiä hivelevä näky rouva ei siinä ollut.

Hurma Tuotannon toimitusjohtaja Olli Hyttisen hääkeikkahistorian lyhyimmäksi jäi tilaisuus, joka katkesi alkumetreillä sukulaisen kaadettua lämpöhauteen tulisijoineen pöytäliinan päälle. Liina roihahti liekkeihin. Hätääntynyt vieras keksi hillitä tulta tyhjentämällä alkusammuttimen.

–Koko sali oli aivan valkoisessa mähmässä. Juhlat loppuivat aika lailla siihen.

Pääkaupunkiseudulla ja ympäryskunnissa toimivan Pitopalvelu Huplin toimitusjohtaja Sami Hupli muistaa vastaanottaneensa 20 vuotta sitten sulhasen äidiltä synkän puhelun. Äiti kertoi poikansa umpisuolen puhjenneen yöllä ja tämän päätyneen aamuyöstä leikkaukseen. Vahingosta huolimatta 120 hengen juhlia ei haluttu lykätä.

Seuraavana päivänä vihkiminen järjestettiin suoraan juhlapaikalla, jonne leikkaussalista kotiutunut sulhanen saapui pyörätuolissa.

– Siinä istuen hän tanssi häävalssin, ja hoitaja piti sen aikaa hänen tippaletkuaan, Hupli sanoo.

Nimettömänä esiintyvä oululainen pastori kertoo todistaneensa pääasiassa rauhallisia häitä, vaikka ajoittain juhlatunnelmaa onkin varjostanut toisen osapuolen tukeva humalatila.

– Niitä on ollut aika paljon, että sulhanen on niin helvetin päissään, että hänet on talutettu alttarille. Morsianta kohtaan näissä tapauksissa tietysti nousee kauhea sääli.

Papin mieleen on painunut kokemus vihkiseremoniasta, joka järjestettiin laiturilla merenrannalla. Sormusta toimittanut bestman horjahti ja sormus loiskahti mereen. Sulhasen nimetöntä koristi sittemmin anopilta lainattu sormus.

– Luulen, että tapahtuma johtui bestmanin jännityksestä. Morsian oli aika vihaisen näköinen ja kauhuissaan.

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2020 solmittiin 22 082 avioliittoa. Suosituin avioitumiskuukausi oli elokuu, jolloin alttarille asteli 3 780 paria. Toiseksi suosituin oli heinäkuu 2 888 parilla.