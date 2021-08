Vanhan mökin purkutöissä eteen voi tulla yllätyksiä

Vanhan rakennuksen purkamisessa esiin voi tulla esiin yllätyksiä. Tämän sai kokea heinäkuussa Päijänteen rannalla mökkiä remontoiva Jari.

MIes oli purkamassa mökkiä sisäpuolelta, kun kattorakenteista paljastui suuri hyönteispesä. Vieressä oli toinen pesä, joka oli kooltaan huomattavasti pienempi. Hän arvioi, että pienempi pesä on halkaisijaltaan kymmenen senttiä. Suuremman halkaisijaksi hän arvioi 45–50 senttiä.

– Se on mittavan kokoinen, hän kuvailee.

Nygård kertoo, että hänen onnekseen pesässä ei ole elämää.

– Muuten olisi pitänyt tuholaistorjuja tilata.

Jari ei tiedä, koska pesä on ullakolle rakennuttu, mutta kertoo, että se voi olla vuosikymmeniä vanha. Mökki on rakennettu vuosina 1968–1970. Hänellä mökki on ollut vuodesta 2013.

– En usko, että se on sinä aikana tänne tullut.

Jari arvelee, että pesä kuului ampiaisille. Hän kertoo nähneensä aiemmin paljon ampiaisten pesiä, mutta ei koskaan vastaavanlaista.

Turun yliopiston evoluutioekologian dosentti Jouni Sorvarin mukaan suurimman pesän värit ovat säilyneet hyvin, mikä voi tarkoittaa, että se ei ole kovin vanha.

Turun yliopiston evoluutioekologian dosentti Jouni Sorvari kertoo, että molemmat katonrajassa olevat pesät kuuluvat joko saksanampiaiselle tai piha-ampiaiselle. Molemmat ovat Suomessa hyvin yleisiä lajeja.

– Pesiä ei välttämättä ihan luotettavasti pysty erottamaan.

Pesien ikää kuvista ei pysty arvioimaan, koska ne ovat kuivalla vintillä. Tämän kesän pesiä ne eivät kuitenkaan ole.

– Varsinkin suurimman pesän värit ovat hyvät eli se ei välttämättä ole kauhean vanha.

Vaikka suurin pesä näyttää vaikuttavalta, Sorvarin mukaan se ei ole kuitenkaan poikkeuksellisen suuri.

– Kyllä tuo suuri pesä on. Siitä ei ole epäilystäkään. Ei se silti historiallisen suurikaan ole.

Kattojen ullakoilla on usein räystäs- ja norjanampiaisten pesiä, jotka ovat pienempiä. Saksanampiaiset ja piha-ampiaiset tekevät tyypillisesti suuria pesiä.

– Sen takia ampiaisia alkaa olla elokuussa paljon.

Pesän omituinen muoto johtuu Sorvarin mukaan paikasta, johon kuningatar on pesän keväällä päättänyt rakentaa. Kasvu on tapahtunut luonnollisesti.

– Se ei ole mahtunut kasvamaan pyöreänä pallona, vaan se on kehittynyt kattoparrun ympärille.

Joskus ullakolta voi löytyä ”pienenpieniä” kahvikupin kokoisia ampiaispesiä, joiden rakentaminen on jäänyt kesken.

– Vanhan, hyvän ajan kahvikupin, Sorvari täsmentää.

Ampiaisen pesä ei ole välttämättä pyöreä. Kuvan pesä oli kattopaneelien välissä.

Jari kertoo, että mökin ostamisen jälkeisinä vuosina mökillä oli paljon ampiaisia. Myös pieniä pesiä oli paljon.

Mökin ulkovuorauksen jälkeen ampiaiset eivät ole enää päässeet mökin rakenteisiin. Myöskään uuden mökin rakenteisiin ampiaiset eivät pääse.

Purkutyön yhteydessä Jari löysi vanhan mökin rakenteista myös toisen erikoisen pesän.

– Koko kymmenen sentin tila oli täynnä vastaavaa, hän sanoo ja viittaa kuvaan, jossa kattolaudat on avattu ja pesä on katon tukirakenteen päällä.

Sorvari kertoo, että myös se kuului saksanampiaiselle tai piha-ampiaiselle.

– Kolmas pesä on vain hajonnut.

Varsinkin saksanampiaiset saattavat tehdä pesänsä seinän sisään. Pesä ei siis välttämättä ole pyöreä.

– Se tekee sellaisen pesän, joka mihinkäkin ympäristöön sopii. Vapaassa tilassa se tekee pyöreän pesän.