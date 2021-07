Ihmiset rynnistivät aikaistamaan toista rokotustaan – näin se vaikuttaa immuniteettiin

Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa ihmiset ovat tarttuneet innokkaasti mahdollisuuteen aikaistaa toista koronarokotustaan.

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on ollut tiistaista lähtien mahdollista aikaistaa toisen koronarokotteen ottamisen ajankohtaa. Rokotusta voi aikaistaa neljällä viikolla. Sen voi siis ottaa jo 8 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta 12 viikon sijaan.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo, että rokotuksen aikaistaminen on ollut suosittua.

– On tullut kyselypiikki. Yksistään tiistaina, jolloin muutos tuli mahdolliseksi, tuli yli 3 000 puhelua. Ajanvarauspalveluun on tullut tuhansia varauksia enemmän kuin normaalisti, Lukkarinen sanoo.

Tarkkaa määrää on vaikea sanoa, koska järjestelmästä on hankalaa erottaa, ketkä ovat aikaistaneet rokotettaan ja ketkä vaihtaneet aikaa muuten vain.

Päätös aikaistamisesta tehtiin, koska rokotteita on tällä hetkellä enemmän kuin ensirokotteen hakijoita.

– Muuten rokotteet olisivat turhaan odottamassa pakastimessa.

Rokotteita ei ole kuitenkaan tarjolla niin paljon, että kaikki voisivat aikaistaa rokotustaan, joten 12 viikon väliä suositellaan edelleen pääasiallisesti.

Myös Vantaalla monet ovat aikaistaneet rokoteaikaansa, kertoo terveyspalveluiden johtajan viransijainen Piia Niemi-Mustonen.

– Tuntuma on, että kysyntää on ollut. Puhelinpalveluun on tullut yhteydenottoja asian tiimoilta ja sähköisessä ajanvarauksessa on tehty aikaistuksia, Niemi-Mustonen sanoo.

Tarkat kokonaismäärät eivät ole selvillä, mutta Niemi-Mustonen arvioi, että puhelinpalveluun on tullut noin tuhat yhteydenottoa tällä viikolla.

Espoon tartuntataudeista vastaavan lääkäri Topi Turusen mukaan seuraavien viikkojen ajalle on siirretty noin 2500 rokotusaikaa. Hän arvioi, että merkittävä osa siirroista liittyy tehosteaikojen aikaistamiseen.

– Kyllä tässä selvästi näkyy tehosteaikojen siirtäminen, Turunen sanoo.

Turusen mukaan aikaistamista voidaan tarjota, koska rokotukset sujuvat jouhevasti ja aikoja on hyvin tarjolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Merit Melinin mukaan rokotteen teholle ei ole suurta vaikutusta sillä, onko rokotusväli 8 vai 12 viikkoa.

Hän huomauttaa, että rokotteet on alun perin lisensioitu lyhyemmällä rokotusvälillä. Tehotutkimusten perusteella rokotteiden teho on hyvä myös alkuperäisellä, lyhyemmällä rokotusvälillä. Esimerkiksi Pfizerin rokotteelleen suosittelema rokotusväli on kolme viikkoa.

– Jo niillä on saatu hyvä teho aikaiseksi. Siinä mielessä en näkisi huolta siitä, että rokotteen teho huononisi. Suomessa on lähdetty pidempään rokotusväliin, koska sillä tavalla saadaan nopeammin yksi annos koko väestölle.

Kahdentoista viikon rokotusvälillä on kuitenkin nähty joissain tutkimuksissa parempia vasta-ainevasteita kuin lyhyemmällä aikavälillä.

– Jos pidemmällä rokotusvälillä saadaan aikaiseksi korkeammat vasta-ainepitoisuudet ja parempi immunologinen muistivaste, on mahdollista, että suoja säilyy pidempään. Lyhyellä aikavälillä rokotteen teho on kuitenkin hyvä myös neljällä viikolla ja kahdeksan viikkoa on jo sitäkin pidempi.

Tutkimukset rokotteiden tuomasta pidemmän ajan immuniteetista ovat vielä kesken. Melinin mukaan myöhemmin tullaan arvioimaan, minkälainen suojan kesto on eri aikaväleillä. Silloin arvioidaan myös tehosterokottamisen tarvetta.

Hän korostaa, että rokotusaikataulu on tasapainoilua rokotteiden saatavuuden ja suojan välillä. Kun antoväliä lyhennetään, saa suurempi osa ihmisistä aikaisemmin kahden annoksen tuottaman paremman suojan.

Rokotteita on kuitenkin rajallinen määrä, eikä rokoteväliä voi siksi tällä hetkellä lyhentää kaikkialla kahdeksaan viikkoon, vaan suositus on edelleen 12 viikkoa.

– Tässä epidemiatilanteessa on tärkeintä saada mahdollisimman hyvää suojaa mahdollisimman isolle osalle väestöstä tällä hetkellä olemassa olevien rokotteiden avulla.