THL: Suomessa on todettu 404 uutta koronatapausta – katso, missä kunnissa tartunnat nyt leviävät

Suomessa on todettu 404 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suomessa on raportoitu 404 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 084 tartuntaa, mikä on 1 682 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 101 630.