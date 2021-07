Joensuussa nilkuttaa neljän pennun karhuemo pyyntirauta jalassa – viranomaiset yrittävät pelastaa ahdinkoon joutuneen otson

Emokarhua ja pentuja uhkaa lopettaminen, jos viranomaisten yhteisoperaatio ei suju ennakoidusti.

Viranomaiset houkuttelevat Joensuussa pyyntirauta jalassa kulkevaa emokarhua häkkiin ruoalla, kerrotaan poliisista STT:lle. Neljän pennun emon etukäpälässä on kiinni pienpetojen pyytämiseen tarkoitettu rauta.

Poliisi on saanut poikkeukselliseen operaatioon avukseen Suomen riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen. Riistakeskus on toimittanut häkin ja Luken asiantuntijoiden tehtävänä on karhun nukuttaminen.

Kun karhu on nukutettu, suurpetoja tuntevan eläinlääkärin on tarkoitus arvioida sen vammat ja se, pystyykö karhu selviämään niistä.

Vaihtoehtona on komisario Sami Joutjärven mukaan edelleen myös karhujen lopettaminen, jos emon pelastaminen ei onnistu tai jos karhuperheestä on vaaraa ihmisille.