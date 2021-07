Kolea ja lämmin sää jakavat Suomen kahtia – lämpötila alimmillaan vain 5 astetta

Luoteinen viileä ilmavirtaus korostaa Pohjois- ja Etelä-Suomen välisiä lämpötilaeroja.

Sää on Suomessa tänään torstaina Forecan blogin mukaan ”kahtia jakautunut”, sillä etelässä lämpötila nousee 20 ja 25 asteen välille ja pohjoisosassa Lappia 10 asteen vaiheille. Maan keskivaiheilla päivälämpötilat ovat noin 15–20 astetta, pohjoisessa 10–15 astetta.

Pohjoiseen saapuu luoteisvirtauksen mukana viileää ilmaa, mutta eteläisessä Suomessa länsituulen tuoma lämmin ilma nostaa lämpötiloja. Paikalliset pohjoisessa ja maan keskivaiheilla esiintyvät sateet laskevat lämpötiloja hetkellisesti.

Lapissa on tällä hetkellä vuodenaikaan nähden huomattavan viileää, kun taas eteläisimmässä Suomessa on paikoin jopa tavallista lämpimämpää, Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr kertoo.

– Tällaisessa säätilassa, kun ilmavirtaus on pohjoisenpuoleinen, tietenkin korostuu se, mikä on ilmastollisestikin totta, että pohjoisessa, varsinkin Lapissa, on keskimäärin kylmempää kuin Etelä-Suomessa.

Välillä lämpötila jakautuu Föhrin mukaan idän ja lännen välillä, nyt jakautuminen tapahtuu etelä–länsiakselilla.

Perjantaina luoteenpuoleinen tuuli voimistuu myös etelässä, jolloin yli 20 asteeseen kohoavien lämpötilojen alue kutistuu lounaaseen ja etelärannikolle. Lapin pohjoispuoliskolla lämpötila jää 5–10 asteeseen. Sadekuuroja tulee pohjoisessa ja maan itäosassa.

Viikonlopun ja ensi viikon kuluessa sään lämpiäminen tasaa lämpötilaeroja pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä. Sunnuntai on Föhrin mukaan viikon ensimmäinen päivä, jolloin hellelukemia voidaan mitata laajemmallakin alueella. Lämpimintä on maan etelä- ja länsiosissa.

– Ensi viikolla helteisen lämmin ilma näyttäisi menevän yhtä lailla pohjoiseen. Aika näyttää, meneekö helteinen ilmamassa Inarin Lappiin saakka. Se on täysin mahdollista, Föhr sanoo.