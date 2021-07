Tämä on Suomen korona­tilanne nyt – uusia rajoituksia odotetaan huomenna

Useat maakunnat ovat siirtyneet epidemian kiihtymisvaiheeseen.

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 453 uutta koronavirustartuntaa. Kyseessä on toinen päivä putkeen, kun maassa rikottiin neljänsadan tartunnan rajapyykki. Tiistaina uusia tapauksia todettiin 461.

Viruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on ampaissut 70:een. Edellisen kahden viikon tarkastelujaksossa lukema oli 41.

Helsingin Sanomat uutisoi valtioneuvoston päättävän torstaina voimassaolevista koronarajoituksista. Lehden tietojen mukaan Uudellamaalla jo käytössä olevat ravintolarajoitukset on tarkoitus laajentaa muille kiihtymisvaiheessa oleville alueille, eli Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon, Pirkanmaalle, Kainuuseen ja Varsinais-Suomeen.

Uudellamaalla anniskelu loppuu tällä hetkellä puoliltaöin ja ravintoloiden on suljettava viimeistään tuntia myöhemmin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi keskiviikkona Ilta-Sanomille, että Suomi on ollut tartunta-aalloissa muuta Eurooppaa jäljessä, mutta deltavariantin kohdalla vauhti on jokseenkin sama.

– Tätä deltavarianttia on ympäri Eurooppaa. Venäjä on tietysti meitä lähellä, mutta tilanne on sama myös Keski-Euroopassa. Toki deltavariantti tuli Venäjän kautta Suomeen nyt odotettua nopeammin, mutta kyllä näin olisi elo–syyskuussa todennäköisesti käynyt joka tapauksessa, Lehtonen sanoi.

Lehtonen arvioi Suomen neljännen tartunta-aallon huipun ajoittuvan kuukauden tai puolentoista päähän. Altistumiset lisääntyvät kesälomien päättyessä, kun ihmiset palaavat töihin ja oppilaitoksiin. Tilanteen ratkaisemisessa avaintekijäksi muodostuu Lehtosen mukaan väestön rokottautuminen.

– Rokotuskattavuuden pitäisi olla yli 80 prosenttia, ehkäpä jopa 90 prosenttia, että saadaan riittävä suoja. Ennusteiden mukaan lokakuussa olisimme noin 70 prosentissa, eli tavoiteltu rokotussuoja olisi saavutettu vasta marras– joulukuussa.

THL:n mukaan koronaperäisessä sairaalahoidossa Suomessa on 56 ihmistä, joista tehohoidossa on 10. Sairaalapotilaiden määrä on kasvanut hieman maanantaista. Tuolloin THL kertoi, että sairaalahoidossa oli yhteensä 52 ihmistä. Heistä tehohoidossa oli 12.

Uusia tautiin liittyviä kuolemantapauksia ei ole raportoitu. Koko epidemian aikana vahvistettuja koronakuolemia on ollut Suomessa 978. Tartuntoja on todettu valtakunnan tasolla kaikkiaan reilut 101 200.

THL:n mukaan koronarokotteen ensimmäisen annoksen oli keskiviikkoon mennessä saanut lähes 3,56 miljoonaa ihmistä eli 64,1 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen rokotuskattavuuden kerrotaan olevan nyt 28,4 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,58 miljoonaa ihmistä.

Kuluneella viikolla keskustelua on herättänyt tuore norjalaistutkimus, jonka mukaan koronan pitkäaikaisoireet ovat paljon aiemmin kuviteltua yleisempiä. Tutkijoiden mukaan niin sanotusta long covidista kärsivät hälyttävän usein myös 16–30-vuotiaat. Viiteryhmässä noin joka toisella oli edelleen oireita puolen vuoden kuluttua sairastumisesta.

Husin ylilääkäri Asko Järvinen arvioi Ilta-Sanomille tiistaina, että long covid voisi olla jatkossa yksi peruste rajoitustoimenpiteille. Aiemmin rajoituksilla on ehkäisty erikoissairaanhoidon ylikuormittumista.

– Nyt, kun rokotukset ovat sen verran pitkällä, ei kuormittumisen riskiä ole enää samoissa määrin. Jos rajoitustoimenpiteitä haluttaisiin jatkaa, niillä täytyisi olla joitakin muita perusteita. Koronan pitkäaikaisoireet on yksi tällainen mahdollinen peruste, Järvinen totesi.