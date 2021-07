Kainuun korkeimmista paahdelukemista suli säämuutoksen myötä puolet pois.

Keskiviikkona luoteinen ilmavirtaus on jäähdyttänyt Suomen lämpötiloja, ja viikonloppuna päättynyt hellekausi on ollut osassa maata pelkkä muisto. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Päiväsalo kertoo Lapin sääasemilla mitatun tiistain ja keskiviikon vastaisena yönä alimmillaan 0,1 astetta.

– Siellä on ollut paikoin hallaakin. Itse asiassa asemillamme oli yön aikana hallaa Pirkanmaan pohjoisosissa asti, Päivänsalo sanoo.

Ennätyksellisen 31 päivän hellekauden jälkeen Kouvolassa pudottiin sunnuntain ja maanantain taitteessa 28 asteesta 20 asteen tienoille. Keskiviikkoiltana kaupungissa oli 19 astetta.

Viime viikon torstaina Kainuun eteläpuoliskoa korvensi 30 asteen päiväpaahde, jonka jälkeen maakunnan hellekausi katkesi. Keskiviikkona mittari oli sukeltanut 15 asteen tuntumaan. Korkein mitattu päivälämpötila oli kaksi astetta enemmän.

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa tänään keskiviikkona jäähdyteltiin 16–17 asteen tietämissä. Alle viikko sitten torstaina mittari parkui useilla asemilla 30 asteen kipurajoilla, ja vielä lauantaina alueella mitattiin hellelukemia.

Useilla Lapin sääasemilla mittarilukemat putosivat jo lauantain ja sunnuntain aikana 6–7 astetta. Keskiviikkona ylimmät päivälämpötilat ovat olleet maakunnassa 12 asteen kieppeillä. Inaria tiistaina kuumentaneesta hellesäästä on tultu pitkä matka.

– Siellä on ollut kymmeneen asteen pudotuksia viikossa. Toisaalla Jäämereltä on liikkunut alueelle matalapaineita, joiden vuoksi pohjoisen Lapin säässä on ollut suuri ero muuhun maahan.

Varsinais-Suomessa käytiin keskiviikkona korkeimmillaan 20 asteessa. Pudotus viime viikon torstaista on ollut 11 astetta. Perjantaina ja lauantaina alueen sääasemilla mitattiin 27 asteen lukuja.

Helsinkiä viime viikon torstaina piiskannut 30 asteen helle on sukeltanut keskiviikkoon mennessä 21 asteen tietämille.

Viikonlopuksi Suomeen povataan jälleen kuumempaa ilmaa. Lauantaina maan etelä- ja keskiosissa ollaan laajalti 20 asteen yläpuolella, ja sunnuntaina etenkin maan länsiosassa päästään hellelukemiin. Päiväsalo kertoo sääilmiön jakautuvan samansuuntaisesti myös alkuviikosta.

– Maanantaina päästään jo hyvin lämpimiin lukuihin ja tiistaina helle leviää erityisesti maan etelä- ja keskiosassa. Länsiosa näyttää kuumimmalta, mutta tähän liittyy vielä runsaasti epävarmuutta.

Ensi viikolla päivälämpötilat ovat suuressa osassa maata 25–30 asteen välillä. Päiväsalon mukaan Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa luvassa voi olla tiistaina ja keskiviikkona jopa 28 asteen lukemia. Nousua olisi tämän viikon keskiviikosta yli kymmenen astetta.