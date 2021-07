Kun odottaa omaa lastaan kotiin yhdeksän vuoden ajan, se muuttaa miestä, sanoo syksyllä 2012 kadonneen Jussi Peltolan isä. Nyt odotus on päättynyt, ja Jussi saa viimein ansaitsemansa lepopaikan.

Juha Peltola asuu vaimonsa kanssa kauniissa omakotitalossa Riihimäellä. Talo on sama, jossa Jussi aikoinaan varttui keskimmäisenä kolmesta sisaruksesta.

Juha Peltola on nähnyt televisiosta, miten virkavalta vie kuolinviestin omaisille. Oven takana seisoo yleensä kaksi poliisia, jotka ottavat lakit päästään ja lausuvat sanat, joissa on koko maailman murentava voima. Peltola päätti jo pitkän aikaa sitten, että jos hänen poikansa joskus löytyy kuolleena, hän haluaa siitä tiedon puhelimitse.

Puhelu tuli viime lauantaina, puoli yhdeksän aikaan aamulla.

– Näin heti, kuka soittaa, ja sanoin vaimolle, että nyt ei ole kaikki hyvin, kun tähän aikaan soittavat.

Juha vetäytyi pihalle puhumaan. Jussi oli löytynyt.

– Olen kiitollinen poliisille, että he kunnioittivat pyyntöäni, eikä minun tarvinnut kohdata heitä silmästä silmään. Se olisi ollut siinä tilanteessa liikaa.

Peltolan poika Jussi oli 18-vuotias, kun hän katosi Äänekosken Parantalassa sijaitsevan kesäpaikan pihalta 6. lokakuuta 2012. Isä oli nähnyt poikansa vain muutamaa päivää aiemmin.

Hän on käynyt kohtaamisen mielessään läpi moneen otteeseen kuluneiden vuosien aikana.

– Jussi tuli kertomaan, että on löytänyt kämpän ja aikoo muuttaa itsekseen asumaan.

Sitä ennen hän oli asunut kaverin kanssa kimppakämpässä Riihimäellä.

– Juttelimme silloin pitkän tovin ja monet asiat saatiin puhuttua halki. Hän kertoi lähtevänsä viikonlopuksi mökille, mutta lupasi tulla sen jälkeen auttamaan minua kotihommissa, isä muistelee.

Toisten auttaminen oli Jussilla veressä. Isä kuvailee poikaansa ystävälliseksi nuoreksi mieheksi, joka tuli kaikkien kanssa toimeen ja halusi aina auttaa ympärillään olevia ihmisiä.

Vahvakin hän oli. Sekä henkisesti että fyysisesti. Urheilullinen Jussi harrasti lähes koko ikänsä painia ja loisti poikkeuksetta muissakin yksilölajeissa. Joukkueurheilu ei jostain syystä ollut hänen juttunsa.

– Hän oli hyvin voimakas luonteeltaan. Jos jotain piti saada aikaiseksi, hän meni sen takia vaikka läpi harmaan kiven.

Isä on liikuttunut siitä, miten monet tutut ja tuntemattomat ovat ottaneet osaa Peltolan perheen suruun tragedian keskellä. Hän teki sosiaaliseen median julkaisun koskien Jussin tapausta ja se keräsi hetkessä tuhansia reaktioita.

Juha näki Jussissa paljon samaa kuin itsessään nuorena. Isä ja poika olivat läheisiä, kuten koko muukin perhe. Jussi on keskimmäinen kolmesta sisaruksesta, jotka ovat aina pitäneet tiiviisti yhtä.

– Uskon, että sellaisia sisarussuhteita on harvalla. Heillä oli omia salaisuuksia, joita ei vanhemmille kerrottu, isä muistelee hymyillen.

Kun yksi perheen jäsenistä katoaa jäljettömiin, muulle perheelle voi käydä kaksi asiaa: se joko hajoaa tai vahvistuu entisestään. Peltoloille kävi jälkimmäinen. Juha Peltola haluaa kiittää perhettään siitä, että he osasivat olla toisilleen läsnä hädän hetkellä.

– Meidän yhteiselomme vain vahvistui ja välit lasten kanssa lujittuivat entisestään. Olemme olleet Jussin katoamisesta asti kuin yhtä puuta, hän sanoo.

Isä uskoo, että Jussin katoaminen on muuttanut jokaista lähiomaista omalla tavallaan, niin myös häntä itseään. Kun Juha Peltola oli itse vielä nuori mies, hän kohtasi elämän leuka pystyssä ja luottavaisin mielin. Keskimmäisen lapsen katoaminen on opettanut isälle nöyryyttä ja kunnioitusta elämää kohtaan.

– Tämä yhdeksän vuotta, jonka olen odottanut Jussia kotiin, on opettanut minua antamaan periksi ja ottamaan muita enemmän huomioon. Enää en pidä mitään itsestäänselvyytenä.

– Moni on sanonut ääneen, että olen muuttunut ihmisenä, mutta ketä tällainen tragedia ei muuttaisi, isä kysyy.

” Minä olen hänet tämän maan päälle saattanut ja minä myös saatan hänet pois. Se ei ole kenenkään muun tehtävä, hän on minun poikani.

Peltolan perhe sai tiedon Jussin katoamisesta, kun Jussin kaverit soittivat heille huolestuneen puhelun heti katoamista seuranneena aamuna.

Jussin mukana oli hävinnyt myös auto, joka oli toisen ystävän isältä lainassa.

Isän ensimmäinen ajatus oli, että poika oli lähtenyt mökiltä äkkipikaisuuttaan ja palaa sinne vielä samana tai seuraavana päivänä.

– Niin ajattelivat myös nämä pojat, niin ajattelimme me ja niin ajatteli poliisi.

Todellinen huoli iski seuraavana arkipäivänä, kun Jussista ei ollut vieläkään kuulunut mitään. Perhe ilmoitti pojan kadonneeksi.

– Jussilla oli aina tapana ilmoittaa itsestään. Alitajunnassani tiesin, että jotain on sattunut.

Isä kertoo, että katoamisen jälkeinen vuosi oli kaikkein vaikein. Sydän pomppasi kitalakeen saakka joka kerta, kun joku soitti tuntemattomasta numerosta. Pettymys iski aina yhtä lujaa.

Kotona käyneet kriisityöntekijät koettivat antaa avaimia tilanteesta selviytymiseen. Juha Peltola on kiitollinen tarjotusta tuesta. Se tuntui luontevalta.

– Ensimmäinen vuosi oli kaikkein raskainta aikaa. Sitten ihminen jotenkin turtuu siihen odottamiseen.

Toivo Jussin löytymisestä ei kuitenkaan koskaan kadonnut.

– Koko sen ajan, kun Jussi oli kadoksissa, hän oli mielessäni joka päivä useampaan kertaan. Epätoivolle ei koskaan annettu tilaa.

Jussin ajaman turma-auton löytöpaikalla, Hietaman venerannan kupeessa kellui alkuviikosta ruusulautta kuolleena löytyneen Jussin muistoksi.

Perheelle satoi vihjeitä Jussin tapauksesta tuon tuosta. Välillä päivittäin, joskus harvemmin. Niistä jokaisen isä toimitti poliisille, kuten häntä oli ohjeistettu.

– Olemme työllistäneet poliisia kuluneiden vuosien aikana melko lailla, ja joka kerta puheluuni on vastattu. Poliisi on tehnyt erinomaista työtä, ja haluan kiittää heitä siitä.

Vähintään yhtä paljon hän haluaa kiittää Antti ja Arto Suantoa, veljeksiä, jotka lopulta löysivät Jussin. Jussin ruumis ja hänen kuljettamansa ajoneuvo olivat levänneet kaikki nämä vuodet Suojoen pohjassa, vain vajaan kymmenen kilometrin päässä katoamispaikalta.

– Heidän urotyötään ei voi koskaan korostaa liikaa, isä sanoo.

Kun tieto Suannon veljesten tekemästä löydöstä tavoitti Peltolan perheen, isän päällimmäinen tunne on helpotus. Liki yhdeksän vuoden piina oli vihdoin ohi.

Peltola tulee muistamaan poliisin puhelun koko ikänsä.

– Ensin tuli sellainen tyrmäävä shokki. Ajatukset velloivat ristiin rastiin ja saattoi siinä kyynelkin vierähtää. Mutta samalla se helpotuksen tunne oli mieletön. Kuin valtava kivi olisi vierähtänyt sydämeltä.

– Jos Jussin kohtalo olisi jäänyt mysteeriksi, se painolasti ei ehkä koskaan olisi lähtenyt pois.

Jussi aloitti painiharrastuksen ollessaan vain viisivuotias. Teini-ikään mennessä hänelle oli kertynyt lajista mielin määrin meriittejä. – Siinä sivussa hän saattoi käydä voittamassa jonkun hiihto- tai juoksukilpailun, isä kertoo.

Peltolan perheessä alkoi lauantaina uusi aika. Enää he eivät ole kadonneen Jussin läheisiä, vaan nyt he ovat nuorena kuolleen Jussin läheisiä. Myös isän surutyö on sen kautta muuttanut muotoaan.

– Minua auttaa surutyössä se, että saan puhua aiheesta ja tehdä konkreettisia asioita, kuten hoitaa Jussin hautausjärjestelyitä, isä kertoo.

Samasta syystä hän on päättänyt, että aikoo itse hakea Jussin ruumiin Tampereen oikeustieteellisestä, jossa se on vielä tutkittavana. Sen jälkeen isä ajaa poikansa vielä kerran lapsuudenkodin kautta, ennen kuin vie hänet Hyvinkäälle tuhkattavaksi.

Sitten Jussi saa vihdoin ansaitsemansa lepopaikan, jossa myös läheiset pääsevät häntä muistelemaan.

– Minä olen hänet tämän maan päälle saattanut ja minä myös saatan hänet pois. Se ei ole kenenkään muun tehtävä, hän on minun poikani.

Isän mukaan oman lapsen kuoleman käsitteleminen on jotain täysin luonnotonta, jota kenenkään ei kuuluisi joutua kokemaan.

– Kaikki tietävät jo varhaisessa iässä, että joutuvat jossain vaiheessa hautaamaan omat vanhempansa, mutta ketään ei koskaan valmisteta oman lapsen kuolemaan. Sellaiseen ei anneta etukäteen minkäänlaisia voimavaroja.

Viime syksynä Jussi tuli isän uneen ja pyysi anteeksi. Sanoi, että se oli vahinko.

”Ei se mitään, hienoa saada sinut kotiin”, isä vastaisi, jos voisi.

Jussi jää elämään isänsä muistoissa avuliaana ja ystävällisenä nuorena, joka seisoi vahvasti omien tavoitteidensa takana.