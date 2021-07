40-vuotiaan miehen ruumis oli kateissa puoli vuotta, ennen kuin se löytyi väestönsuojeluun liittyvästä asuinkerrostalon kellaritilasta. Poliisi kaipaa yhä havaintoja epäillyltä surmaillalta 28. marraskuuta.

Yli puoli vuotta kateissa olleen Kai-Pekka Savolaisen ruumis löydettiin kesäkuun puolivälissä Seinäjoen Kasperin kaupunginosassa sijaitsevan asuinkerrostalon kellarikerroksesta.

40-vuotiaana kuolleen Savolaisen henkirikosta tutkitaan epäiltynä murhana. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Järvelinin mukaan rikosnimikkeeksi valikoitui murha sen perusteella, kuinka uhri poliisin epäilyjen mukaan surmattiin.

Järvelin ei kommentoi, onko poliisilla tässä vaiheessa vihiä epäillystä tekijästä tai tekijöistä. Poliisi on pyytänyt yleisöltä havaintoja, mutta ei ole toistaiseksi saanut sellaisia vihjeitä, jotka olisivat johtaneet kiinniottoon. Kiinniotettuna ei ole tällä hetkellä ketään.

Savolainen nähtiin viimeisen kerran lauantaina 28. marraskuuta 2020. Järvelinin mukaan henkirikoksen epäillyksi tekoajaksi on tarkentunut ilta 28. marraskuuta.

Savolaisen ruumis löytyi vasta yli puoli vuotta katoamisen jälkeen yleisöhavainnon ja poliisityön perusteella asuinkerrostalosta, joka sijaitsee noin sadan metrin päässä Savolaisen kotoa. Ruumis oli pyritty kätkemään yleisiin tiloihin rakennuksen kellarikerroksessa.

– Se (löytöpaikka) on väestönsuojeluun liittyvä tila. Sen tyyppisiä tiloja ei enää rakenneta, kun väestönsuojeluun liittyvät rakennusmääräykset ovat muuttuneet.

Yleisöltä tulleeseen ilmoitukseen ei tutkinnanjohtajan mukaan liittynyt hajuhavaintoja.

– Tilan ilmanvaihto loi mahdollisuuden, että hajuhavaintoja ei tullut.

Kerrostalossa, jonka kellarista ruumis löydettiin, ulko-ovet ovat päiväsaikaan auki. Kellaritiloihin mentäessä avaimia tarvitaan, sillä ovet ovat tavanomaisesti ja lähtökohtaisesti lukossa.

– Emme tiedä, että ovatko siellä varmuudella kaikki tilat olleet silloin marraskuussa asianmukaisesti lukittuna. Kun puhutaan kerrostalojen yleisistä tiloista, niin aina jää se mutta, että lukitsevatko kulkijat ovet huolellisesti ja lukkiutuvatko ovet.

Uhria ei poliisin mukaan surmattu ruumiin löytöpaikassa, vaan hänet siirrettiin kellaritilaan.

– Surmapaikkaa emme ole kyenneet lopullisesti varmistamaan. Kaikki merkit viittaavat siihen, että siinä lähiympäristössä on myös rikoksen tekopaikka. Kasperin aika suppealla alueella.

Poliisi on jo aiemmin kertonut, ettei uhrilla ole minkäänlaisia yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

– Savolaisen lähimenneisyydessä ei ole mitään sellaista, mikä selittäisi, että hän on joutunut henkirikoksen uhriksi.

Poliisi on kiinnostunut kaikesta liikehdinnästä sekä uhrin kotikerrostalon että ruumiin löytöpaikan tienoilla tekoaikaan.

Poliisi toivoo yleisöltä mahdollisia havaintoja muun muassa liittyen henkilöön, joka 28. marraskuuta myöhäisillasta tai alkuyöstä pyrki sisään Savolaisen kerrostaloon Urpuviita 2:ssa. Poliisin saaman tiedon mukaan mies soitti ulko-ovella naapurin ovisummeria päästäkseen rakennuksen rappuun, mutta naapuri ei avannut tuntemattomalle henkilölle ovea.

– Hän on pyrkinyt Savolaisen asuntoon ja esittäytynyt sellaiseksi henkilöksi, jota ei ole olemassakaan. Se on yksi syy, miksi meitä kiinnostaa, että kuka on tämä henkilö, joka tapahtuma-aikaan illalla pyrki Savolaisen asuntoon ja antoi itsestään kysyjälle täysin vääriä tietoja.

–Siihen kovasti haluaisimme selvyyttä. Tämä henkilö on teillä tietymättömillä.

Naapuri on kertonut nähneensä sisään pyrkineen henkilön ikkunasta ja käyneensä tämän kanssa hyvin lyhyen keskustelun. Hän ei saanut henkilöstä tilanteessa tarkkoja tuntomerkkejä. Ovella käyneen miehen ulkoisessa olemuksessa ei poliisille kerrotun mukaan ollut mitään huomiota herättävää.

– Marraskuun 28. päivän ilta oli synkkä ja pimeä. Havaintojen tekeminen esimerkiksi tuntomerkkien osalta on ollut pimeydestä johtuen haastavaa.

Savolaisen kotitalon ulko-oven takana käynyttä henkilöä on pyydetty ottamaan yhteyttä poliisiin, mutta yhteydenottoa ei ole tullut. Poliisi on pyytänyt ja saanut myös joitain vinkkejä, joita on tarkastettu, mutta miehen henkilöllisyys on yhä mysteeri.

Poliisi toivoo edelleen yleisöltä havaintoja illalta ja yöltä 28. marraskuuta 2020 Urpuviita 2:n sekä Kasperinviita 3:n ympäristöstä.

Poliisi pyytää ihmisiltä aiemmin ilmoittamattomia vihjeitä, mikäli he ovat nähneet tuolloin alueella mitä tahansa vähänkin epätavallista tai normaalista poikkeavaa liikettä.

Tapaukseen liittyvistä havainnoista tai tiedoista voi ilmoittaa poliisin vihjenumeroon 0295 447 325 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.