Kesälomakaudella esiintyy kaikenlaista törttöilyä enemmän kuin muina aikoina.

Kesällä moni lomailee. Silloin elo on rennompaa ja huolettomampaa. Siksipä kesäisin esiintyy myös erilaista törttöilyä ja muuta vähintään oudoksi luonnehdittavaa käytöstä enemmän kuin muina vuodenaikoina.

Lomakauden varjopuolet ovat tuttuja myös poliisille, pelastuslaitoksille, terveyskeskuksille ja erilaisille matkailualan yrittäjille.

Myös vakuutusyhtiöiden tilastot kertovat kesän vaaroista. OP Pohjolan mukaan henkilöasiakkailta tulee omaisuuteen liittyviä vahinkoilmoituksia kesäkuukausina noin 14–15 000 kappaletta. Muina vuodenaikoina lukema pyörii noin 10 000:n tienoilla.

Mökissä odotti karmea yllätys

Eräs matkailuyrittäjä koki muutama vuosi sitten ikävän puolen pesisfanien juhlimisesta.

– Pohjanmaalta tuli autolastillinen miehiä katsomaan Itä–Länsi-peliä. Miehet olivat varanneet alueen isoimman mökin ja ilmoittivat tullessaan, että rahaa on, yrittäjä muistelee.

– Siinä ne kolme, neljä päivää temmelsi. Lähtivät sitten nopeasti pois ja pudottivat avaimen. Viisi minuuttia myöhemmin siivoojat soittivat ja ilmoittivat, että he eivät tätä kyllä siivoa.

Yrittäjä meni katsomaan tilannetta.

– Sanotaan niin, että kaikkien vatsa ei ollut kestänyt aikuisten leikkejä. Joku oli paskantanut sänkyyn ja kännissä tietysti möyrinyt ympäri mökkiä. Koko mökki oli täynnä paskaisia käden jälkiä.

Siivoojien kieltäydyttyä kunniasta yrittäjä tarttui itse luuttuun ja rättiin. Kolmikerroksisen mökin putsaamiseen meni hyvä tovi.

– Voi olla hauskaa, kun tästä kertoo kavereille, mutta ei siinä tilanteessa kauheasti hauskaa ollut. Siinä oli sulattelemista.

– Ensin kerrottiin, että rahaa on, mutta kun soitettiin perään ja kerrottiin, että siivouksestakin pitäisi maksaa, niin aika nöyriä siellä oltiin. Yrittivät tingata siivouslaskusta, eli ei sitä rahaa niin paljon ollutkaan!

Yrittäjä muistelee siivouksen maksaneen parisataa euroa. Mökin vuorokausivuokra oli samaa luokkaa.

Alasti jäätelöä ostamaan

Ilmaista jäätelöä voi saada, jos tolkku ei pelaa. Näin kävi nuorehkolle miehelle, joka oli viettämässä polttareitaan mökkikylässä.

Mies vietti aikaansa saunan terassilla, kun yhtäkkiä kuuli jäätelöauton äänen.

– Mies kuuli tutun musiikin ja pinkaisi kovaa vauhtia saman tien liikkeelle. Matkaa oli noin sata metriä. Perillä hän pyysi jäätelön ja alkoi kaivaa takataskustaan lompakkoa, yrittäjä kertoo.

– Mutta eihän hänellä ollut yllään kuin joku riepu, pyyhkeen kappale. Takapuoli näkyi ja jotain muutakin vilahti.

Asiakkaiden joukossa oli myös lapsia. Jäätelöauton kuski teki ratkaisunsa.

– Mies sai ilmaisen jäätelön, jotta hän lähtisi äkkiä pois, yrittäjä kertoo ja nauraa.

Humalaisia lammen pohjassa

Eräs leirintäalueen yrittäjä kertoo näkevänsä työssään kaiken maan ja taivaan väliltä.

– Tänne hakeutuu tietynlaisia ihmisiä, ja kun alkoholi on mukana kuvassa, kaikenlaista sattuu ja tapahtuu, yrittäjä toteaa.

Vaarallisimmat tilanteet liittyvät usein humalassa uimiseen.

– Yhtenä viikonloppuna kävi niin, että hain yhden hukkuvan lammesta perjantaiyönä ja seuraavana yönä toisen.

Molemmilla kerroilla lammen pohjaan joutuneet olivat rikkoneet alueen sääntöjä, joiden mukaan uiminen on kielletty kello 23:n jälkeen illalla.

– Perjantaina kävin mainitsemassa mökkiin majoittuneelle miesseurueelle hiljaisuudesta ja uintikiellosta. He sanoivat vaan, että me on tästä maksettu, joten kai me uida saadaan.

Pahinta pelännyt yrittäjä jäi katsomaan tilanteen edistymistä vastarannalle.

– Siellä ne äijät meuhkasi terassilla, ja pian yksi lähti uimaan. Kolme metriä se pääsi laiturista ja ei muuta kuin pohjaan.

– Kävin sen sieltä sitten hakemassa. Sen jälkeen ymmärsivät, että miksei enää uida.

Kuvio toistui seuraavana iltana viereisessä mökissä.

– Silloin mietin, että menenkö vai en. Mutta pakkohan se oli, kun huomasin, ettei sitä kukaan muu käy sieltä nostamassa.

Grillihiilet laatikkoon ja talo tuleen

Grillihiilet olivat outo kokemus eräälle Suomessa vierailleelle ulkomaalaistaustaiselle miehelle. Tilanne eskaloitui, kun mies oli tehnyt kyläpaikassaan ruokaa ja päätti sen jälkeen laittaa hiilet pahvilaatikkoon säilöön.

– Mies suihkautti lopuksi pari kertaa suihkupullosta vettä hiilille, kaatoi ne pahvilaatikkoon ja nosti laatikon isäntäväen omakotitalon seinän viereen, kertoo pitkään pelastustoiminnassa mukana ollut mies.

– Talossa asunut mummo istui rauhassa keinutuolissa, kun joku tuli paikalle ja ilmoitti, että sun talo palaa.

Maan tasalle talo ei palanut, kiitos ajoissa paikalle ehtineen palokunnan.

Kaupunkilaisvieras tuskastui virveliin

Sisä-Suomeen kesälomalle tullut helsinkiläinen halusi kokea kalastamisen riemun uuden umpikelavirvelinsä kanssa, mutta pieleen meni. Uistin ei suostunut lentämään millään.

– Yritin sanoa, että siimassa on solmu, mutta mies ei ymmärtänyt. Lopulta mies hermostui ja heitti koko virvelin järveen, isäntä kertoo.

– Kun vieras oli poistunut, kävin sukeltamassa virvelin ylös ja otin solmun pois. Sain siitä hyvän pelin pitkäksi aikaa.

Vesijetti jäi pyörimään ympyrää

Vapaapalokunnassa toimiva mies oli lastensa kanssa liikkeellä, kun eteen tuli ikimuistoinen tehtävä.

– Kaksi matkailijaa oli liikkeellä vesijetillä. Jostain syystä he putosivat kyydistä. Koska kuski oli unohtanut laittaa hätäkytkimen päälle, vesijetti jatkoi matkaansa ja pyöri ympyrää järvellä, vapaapalokuntalainen kertoo.

– Menimme veneellä paikalle lasten kanssa. Sain napattua vesijetin kiinni. Oli niin erikoinen tapaus, että jäi lapsille hyvin mieleen.

Karavaanarit säästivät saunamaksun

Kesä ja lomailu tietää usein ylimääräistä rahanmenoa, mikä voi toisaalla näkyä kovana säästövimmana. Eräs karavaanarialueen isäntä on kiinnittänyt huomiota ”kaikkien kavereiden” tarkkuuteen raha-asioissa.

– Respaan tuli kaksi autoa, joissa molemmissa oli vanhempi pariskunta. Kysyivät, mitä yö maksaa. Sanoin, että 25 euroa, alueen isäntä kertoo.

– Ilmoittivat sitten, että haluavat myös saunan. Kerroin, että se on meillä maksullinen. Vaativat, että saunan pitää kuulua hintaan, johon sanoin, että sovitaan niin, mutta hinta on sitten 35 euroa.

Tämä tieto ei pariskuntia tyydyttänyt.

– He kertoivat tietävänsä erään toisen leirintäalueen, jossa sauna kuuluu hintaan. Sinne oli matkaa 250 kilometriä.

– Ei siihen voinut sanoa muuta kuin toivottaa hyvää matkaa. Kympin takia lähtivät sitten ajamaan 250 kilometrin päähän!

Isäntä kertoo, ettei varsinaisesti edes yllättynyt.

– Tämä kertoo paljon monen karavaanarin ajatusmaailmasta: kaiken pitäisi olla ilmaista. Kaksi ja puoli euroa saunasta naamaa kohden oli liikaa.