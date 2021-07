Aloitetaanko syksy etäopetuksessa? – Näin arvioivat alueelliset koronanyrkit

Jos heikentynyttä koronatilannetta ei saada kuriin, voi se vaikuttaa myös kouluihin. Alueilla odotetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksia asiasta.

Vielä on epäselvää, voidaanko kaikkialla Suomessa aloittaa kouluvuosi lähiopetuksesta. Toive on, että etäopetukseen ei tarvitsisi palata.

Uusi kouluvuosi alkaa peruskouluissa suuressa osassa maata jo parin viikon kuluttua 11. elokuuta. Esimerkiksi monissa ammatillisissa oppilaitoksissa koulutyöhön palataan vielä aikaisemmin heti elokuun alussa.

Samanaikaisesti koronatilanne on heikentynyt. Keskiviikkona Suomessa todettiin 453 uutta koronatartuntaa.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori totesi keskiviikkona Ylelle olevansa toiveikas sen suhteen, että koulut päästäisi avaamaan normaalisti.

– Joka päivä rokotetaan enemmän ihmisiä, mikä vähentää vakavien tapausten riskin ilmaantumista. Minä uskon ja toivon, että koulut päästään aloittamaan normaalisti, ja siihen kaikki suunnittelu tähtää. Mutta totta kai tässä tulee olla varuillaan, pormestari sanoi.

Varsinais-Suomessa koronakoordinaatioryhmä ei vielä tänä tiistaina muodostanut kantaa koulujen etäopetuksesta. Varsinais-Suomi on kiihtymisvaiheessa ilmaantuvuusluvulla 66,6.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo, että asiaan otetaan kantaa ensi tiistain kokouksessa. Pyrkimys on se, että koulut aloitetaan lähiopetuksessa.

– Asia on otettava keskusteluun, koska koulun alkuun on niin vähän aikaa. Järjestelyihin on annettava aikaa, Rintala sanoo.

Myös muissa kiihtymisvaiheen alueissa koronatilannetta seurataan etenkin koulujen näkökulmasta tarkkaan. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoo, että asiaa tarkastellaan ensi viikolla.

– Koulujen etäopetukseen liittyy paljon haittoja eikä se ole ensisijainen vaihtoehto, hän viestittää.

Kymenlaakso on yhä kiihtyvän vaiheen aluetta, vaikka siellä tartunnat ovat jo lähteneet laskuun. Alueella ilmaantuvuusluku on 55,1. Hallintoylilääkäri Kari Kristeri kertoo, että koronaryhmässä odotellaan THL:n ohjetta ja kantaa opetuksen järjestämisestä.

– Alle 30-vuotiaiden tartunnat eivät ole koululaisten tai lasten tartuntoja, Kristeri muistuttaa.

Kainuussa tilannetta seurataan ja tarvittaessa etäopetukseen voidaan siirtyä nopeastikin, vastaava pandemiapäällikkö Tuomo Erola kertoo. Kainuussa tartunnat leviävät nyt etenkin perhepiirissä ja kaveriporukoissa.

Päijät-Hämeessäkin arviointia tehdään viikoittain. Alueen ilmaantuvuusluku on 139, kerrotaan Päijät-soten verkkosivuilla. Tilanne on kuitenkin ylilääkäri Kimmo Kuosmasen mukaan pysynyt hetken samana, eikä siis ole heikentynyt.

– Tässä vaiheessa ei ole suunnitelmaa aloittaa etäopetuksessa, Kuosmanen sanoo.