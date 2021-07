Suomessa on todettu 453 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suomessa on raportoitu 453 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 900 tartuntaa, mikä on 1 628 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa reilut 101 200.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on yli 70, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 41. THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 129, ja Päijät-Hämeessä, jossa se on yli 125. Luvut ovat pyöristettyjä.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 56 ihmistä, joista tehohoidossa on 10.

Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut hieman maanantaista. Tuolloin THL kertoi, että sairaalahoidossa oli yhteensä 52 ihmistä, joista tehohoidossa oli 12.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä totesi tiistaina maakunnan olevan epidemian kiihtymisvaiheessa. Aikaisemmin maakunnassa vain Kajaanin kaupunki oli kiihtymisvaiheessa. Tiistaina myös Pirkanmaa siirtyi epidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen.

Pirkanmaan ja Kainuun lisäksi kiihtymisvaiheessa ovat Varsinais-Suomen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat. Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ovat kiihtymisvaiheessa pääkaupunkiseutu, Keski- ja Itä-Uusimaa sekä Kerava.

Valtioneuvosto on asettamassa uusia ravintolarajoituksia kiihtymisvaiheessa oleville alueille. Tällä hetkellä kiihtymisvaiheen rajoituksia on vain Uudellamaalla.