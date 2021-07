Puutteet johtuvat Kelan mukaan muun muassa terveydenhuollon järjestelmien erilaisista kirjaustavoista sekä kirjausten puutteista.

EU:n koronarokotustodistuksen on voinut saada Omakannasta jo 22.6. alkaen. Täydelliset tiedot otetuista rokotteista eivät kuitenkaan näy vieläkään lähes seitsemällä prosentilla rokotetuista.

Kelan Kanta-palveluiden palvelutoiminnan päällikkö Sanni Isometsä kertoo, että koronarokotustodistusten saatavuusongelmat johtuvat pääasiassa terveydenhuollon potilasjärjestelmien erilaisista kirjaustavoista, joita on nyt yhtenäistetty.

– Meidän arviomme on, että 93 prosenttia rokotuksen saaneista saa todistuksen sujuvasti Omakannasta, mutta vielä muutamissa terveydenhuollon organisaatioissa tehdään korjauksia paikallisiin järjestelmiin. Tämän viikon aikana tehdään muutamia isompia päivityksiä, sen jälkeen valtaosa ongelmista korjaantuu.

Järjestelmäerojen vuoksi tietojen saatavuudessa on ollut alueellisia eroja. Isometsän mukaan valtaosa ongelmista korjaantuu tämän viikon aikana.

– Esimerkiksi Helsingin alueelle on päivityksiä nyt tehty, ja tietyillä alueilla on saattanut olla käytettävän järjestelmän vuoksi ongelmia enemmän kuin toisaalla.

Yksittäisiä rokotustodistuksia voi puuttua jatkossakin. Niihin syy on Isometsän mukaan pääsääntöisesti terveydenhuollon kirjauksissa.

– Omakanta on ikkuna omiin terveystietoihin, eikä Kanta-palveluihin kirjata, vaan kirjaus tehdään paikalliseen potilastietojärjestelmään. Jos näissä on ollut jotain puutteita tai virheitä, niin tiedot eivät ole poimiutuneet oikealla tavalla Omakantaan, eikä koronarokotustodistus silloin muodostu. Olemme pitkin matkaa ohjeistaneet terveydenhuoltoa ja ohjeistamme edelleen.

– Jos henkilö huomaa, että oma todistus ei muodostu, vaikka rokotukset on saatu, tai esimerkiksi järjestysnumeroissa on virheitä, korjaukset pitää tehdä terveydenhuollon yksiköissä. Me emme Kanta-palveluissa pysty tekemään kirjauksia, joita terveydenhuollossa tehdään.

Rokotustodistuksiin ei Omakannan kautta välttämättä pääse käsiksi muistakin syistä. Jos ei omaa suomalaista henkilöturvatunnusta, ei henkilöllä ole pääsyä Omakantaan. Haasteita voi Isometsän mukaan olla myös joidenkin alaikäisten kohdalla.

Isometsä kehottaa ihmisiä odottamaan rauhassa rokotustodistusten ilmestymistä Omakantaan. Mikäli todistukselle on akuutti tarve esimerkiksi tulevan matkan vuoksi, tulee henkilön olla yhteydessä rokotuksen antaneeseen terveydenhuollon yksikköön.

– Siellä tieto pystytään korjaamaan, ja mikäli jostain syystä todistusta ei Omakannan kautta ei saada, silloin terveydenhuollossa pystytään kirjoittamaan muu vastaavat tiedot sisältävä todistus. Rokotustodistuksen osalta esimerkiksi WHO:n rokotuskortit ovat ihan valideja matkustustodistuksia vielä siirtymäajalla elokuun puoliväliin asti.

Omakannan koronarokotustodistuksien kattavuuden etenemistä voi seurata THL:n rokotusrekisteristä.