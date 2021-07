Reijo Ruokasen kolumni: 30 vuoden häpeä – puoskarilakia ei ole saatu aikaiseksi

Puoskarilakia ryhdyttiin valmistelemaan vasta 2009. Valmista ei ole tullut, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Reijo Ruokanen.

”On hirveän valitettavaa että pieni lapsi joutui olemaan uhrina. Myöhemmin varmasti ymmärretään että hänen antamansa uhri oli tarpeen, jotta hoitomuoto saa lisää kannattajia.”

Tuo sitaatti on Apu-lehden haastattelusta, jossa Kuhne-hoitaja Ritva Rissanen väisti vastuunsa potilaansa kuolemasta.

Olin nuorena toimittajana uutisoimassa huhtikuussa 1991 viisivuotispäivänään kuolleesta Laurista. Lauri sairasti diabetesta. Vanhempansa uskoivat Kuhne-hoitajaa, joka ohjeisti jättämään insuliinin pois ja hoitamaan poikaa kylmillä ja kuumilla kylvyillä.

Ritva sai tuomion kuolemantuottamuksesta, kuusi kuukautta ehdollista.

Kuhne-hoidossa diabetesta ei missään nimessä hoideta insuliinilla vaan kylvettämällä. Kun kylvyt eivät tehonneet, vanhemmat varasivat ajan lääkärille. Ritvan kehotuksesta he jättivät menemättä. Lauri kuoli päivää myöhemmin. Korkeimman oikeuden mukaan hänet olisi voitu pelastaa, jos lääkärireissua ei olisi peruttu.

Laurin kuolema sai aikaan keskustelua siitä, kuka ja miten Suomessa saa rahastaa puoskaroinnilla. Me toimittajat kyselimme, kansalaiset kyselivät ja lääkäritkin kyselivät miksei puoskaroinnille tehdä mitään. Ministerit eivät vastanneet mitään tolkullista, ja asia jäi siihen. se ei ole kyselijöille eikä etenkään toimittajille kunniaksi.

Puoskarilakia ryhdyttiin valmistelemaan vasta 2009.

Valmista ei ole tullut.

” Voi siinä mennä terveys ja henkikin.

Kolmekymmentä vuotta Laurin kuoleman jälkeen meillä yhä hoidetaan sairauksia kaukoparannuksella. Lapsille juotetaan hopeavettä infektioiden torjumiseksi. Mustaa salvaa tarjoillaan lääkkeeksi syöpään. Kuka tahansa saa myydä mitä tahansa ”terapiaa”.

Jokainen saa käyttää rahansa ihan kuten haluaa.

Ihan mitä tahansa ei silti sovi myydä. Käärmeöljykauppa käyttää hyväkseen sairaiden ihmisten hädänalaista tilaa. Jos hyvin käy, siinä menevät vain rahat. Voi siinä mennä terveys ja henkikin.

Ravintolassa tiskarikin tarvitsee hygieniapassin, mutta ”hoitolaitoksessa” yrteillä ja kristalleilla voi kuka tahansa leikkiä asiakkaan terveydellä ja hyvinvoinnilla.

Ruotsissa potilasturvallisuuslaissa on suojapykälä, joka rajoittaa uskomushoitojen antamista haavoittuvassa asemassa oleville. Samanlaisen pykälän tekeminen on osoittautunut suomalaisille lainsäätäjille ja -valmistelijoille ylivoimaiseksi tehtäväksi.

Toinen Kuhne-”hoitaja” Pauli Lehtonen , joka ei ollut osallinen Laurin kuolemaan, esitti toiminnalleen ylevän perusteen:

”Ei lääketehtaiden mafia, eivätkä voidellut lääkärit voi luonnolle mitään. Me olemme täysin vakuuttuneita, että pelkkä vesi poistaa ihmisestä taudinainekset. Se on lääketehtaille ja koululääketieteelle skandaali, koska vesihoito on käytännössä ilmaista.”

Ja tuota me emme ole valmiita säätelemään tai kieltämään.

Emmekö?

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

www.tekniikanmaailma.fi