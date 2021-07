Jussi Peltolan reitti voi jäädä mysteeriksi – poliisi oikoo somessa liikkuvia väitteitä

Jussi Peltolan käyttämä auto on tuhoutunut sen verran pahasti, ettei siitä ei ole apua tutkinnassa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Latvala Sisä-Suomen poliisista kertoi tiistaina, että Peltolan puhelinta ei ole löytynyt. Hänen mukaansa poliisi tekee paikalla vielä sukelluksia ja varmistaa, että kaikki tavarat saadaan vedestä pois. Hän pitää epätodennäköisenä, että puhelin löytyisi.

Aiemmin on kerrottu, että viimeinen signaali Peltolan puhelimesta paikantui mökille, jossa Peltola oli viettämässä viikonloppua. Poliisi uskoo, että puhelimesta loppui akku tai se hajosi.

Latvala sanoo, että Peltolan kulkemaa reittiä on jälkeenpäin mahdotonta selvittää. Jo tutkinnan alussa ongelmaksi muodostui, että alue on syrjässä eikä siellä ole valvontakameroita. Latvala kuitenkin uskoo, että Peltola on kulkenut "luonnollisinta tietä” mökiltä Äänekosken Suojoelle, josta hänet löydettiin.

– Kesäasunnolta siihen päätielle ja päätietä pitkin.

Auto ja vainaja löydettiin Suojoen ylittävän sillan vierestä tulosuuntaan nähden oikealta. Mökki sijaitsee löytöpaikasta luoteeseen.

Silta, jonka vierestä Peltolan ajama auto löydettiin, on noin 50 metriä pitkä, mutta aidan kaiteet alkavat jo ennen siltaa. Latvala kertoo, että auto on ajautunut pientareelle ennen sillan kaiteiden alkua ja päätynyt siitä veteen.

– Siinä ei ole muuta paikkaa ja se on sinne sillan oikealle puolelle päätynyt.

– Siinä on pitkä suora, ja jostakin syystä auto on ajautunut tien oikealle puolelle

Paikasta, josta kaide alkaa, on pitkä matka veteen. Latvala ei arvioi tarkkaan, kuinka kovaa Peltola on ajanut, että on päätynyt pientareen kautta veteen. Latvalan mukaan auto on vettynyt ja tuhoutunut sen verran pahasti, että siitä ei ole apua tutkinnassa.

– Arvio on, että lujaa, vähintäänkin maantienopeutta.

Latvala oikoo sosiaalisessa mediassa liikkuvia tietoja, joiden mukaan auto olisi löytynyt uimarannan edessä.

– Nostopaikka on uimarannalla, mutta auto ei löytynyt uimarannalta.

Paikka, josta auto löytyi, on lähempänä siltaa.

– Tien oikealta puolelta sillan kohdalta, hän tarkentaa.

Alue, jolta auto löytyi, on tutkittu aiemmin.

– Muistaakseni keskusrikospoliisikin on siellä tehnyt tutkimuksia.

Latvala on ollut tutkinnanjohtajana tapauksessa siitä asti, kun se siirtyi Jyväskylään tutkittavaksi vuonna 2017. Sisä-Suomen poliisi on tutkinut aluetta viimeksi kesällä tai syksyllä 2020.

– Poliisikoira on tarkistanut rantoja ja muita.

Ennen vuotta 2017 paikallispoliisi tutki tapausta. Latvalan käsityksen mukaan aluetta on tutkittu heti katoamisen jälkeen. Hän ei sanoa varmasti, onko ulosajosta jäänyt pientareeseen jälkiä.

– Varmaankin, varmaankin. Sitä en pysty sanomaan, kun tapauksesta meni viisi vuotta ennen kuin se tuli meille.