Ihmiskaupasta ja seksuaalirikoksista syytettyä Veijo Baltzaria tuki aiemmin moni nimekäs poliitikko. Se mahdollisti Baltzarin nousun kulttuurielämän huipulle ja omavaltaiseen asemaan.

Kirjailija Veijo Baltzarin ura tuli tiensä päähän tiistaina 19. päivä marraskuuta 2019, kun poliisi rymisteli hänen merenrantatalolleen Raaseporin Tammisaaressa ja otti hänet kiinni. Poliisi oli saanut juuri edellispäivänä luvat Baltzarin telekuunteluun ja -valvontaan.

Pian tämän jälkeen Helsingin Sanomat julkaisi Paavo Teittisen ja Katri Kallionpään kirjoittaman pitkän paljastusjutun ”Veijo Baltzarin kultti”.

Jutun mukaan Baltzar oli vuosien ajan houkutellut teatteriyhteisöönsä tyttöjä ja nuoria naisia, joista osa oli muuttanut Baltzarin kotiin asumaan. Lehden mukaan Baltzar oli manipuloinut, kontrolloinut ja lähennellyt tyttöjä.

Poliisi antoi operaatiolle nimen Case Dionysos. Dionysos on kreikkalaisessa mytologiassa viininjumala, jolla oli hurmoksellisia naispuolisia seuraajia.

Rikostutkinnan valmistuttua Baltzar sai syytteet ihmiskaupasta ja seksuaalirikoksista. Rikosten luonteen vuoksi käräjät käytiin suljetuin ovin, ilman yleisöä. Tuomio on odotettavissa aikaisintaan loppuvuodesta.

Veijo Baltzarin kotitalo Raaseporin Tammisaaressa.

Uusi dokumenttisarja Lahko kertoo Baltzarin tapauksen taustoista.

Ilta-Sanomat pääsi katsomaan sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa etukäteen. Jaksoissa käsitellään Baltzarin nousua kulttuurieliittiin ja hänen suhdettaan tunnettuihin poliitikkoihin.

Baltzarilla oli tukijoita eri puolueista, mutta läheisimmät suhteet hänellä oli Sdp:hen. Entinen pääministeri Paavo Lipponen on hänen pitkäaikainen ystävänsä. Dokumentin mukaan kaksikko tutustui jo armeijassa 1960-luvun alussa, kun he olivat samassa tuvassa.

Lipponen kommentoi dokumentissa Baltzaria kirjeitse.

– Baltzar on kiistatta yksi aikamme merkittävistä suomalaisista kulttuuripersoonista ja kansainvälisesti tunnettu romanien oikeuksien edistäjä. -- Baltzarin työllä on pysyvää merkitystä muista asioista riippumatta, kirjoittaa Lipponen.

– Mitä tulee ajankohtaiseen oikeusprosessiin, meidän on luotettava Suomen oikeuslaitokseen.

Lipponen oli muun muassa suosittelemassa, että Baltzarille myönnettäisiin professorin arvonimi.

Baltzarista ei tullut professoria, mutta kulttuurineuvos kuitenkin. Vuosi oli 2011. Hän oli vasta seitsemäs henkilö Suomen historiassa, joka sai kyseisen arvonimen.

Tuolloin Baltzaria ei luonnollisestikaan vielä epäilty näistä uusista rikoksista. Hänellä oli kuitenkin jo silloin tuomiot muun muassa virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeän petoksen yrityksestä. Ne olivat perua 1990-luvulta ja 2000-luvun alusta.

Etenkin virkavelvollisuuden rikkomiseen liittynyt tapaus on myöhempien tietojen valossa kiinnostava.

Baltzar työskenteli vuonna 1997 Teatterikorkeakoulussa, ja hänen tehtävään oli suunnitella kansainvälisen näyttelijätyön peruskurssi, jolla hän itse myös opettaisi.

Tuossa asemassa hän ja toinen Teatterikorkeakoulun työntekijä lähentelivät nuoria naisia. Miehet antoivat ymmärtää, että voisivat auttaa kurssille pääsyssä ja houkuttelivat naiset mukaansa Tampereelle ”näyttelijäntyön perusinfoon”.

Jo automatkan aikana naisten epäilykset heräsivät, kun miesten jutut liikkuivat jatkuvasti navan alapuolella. Baltzar ja toinen mies myös painottivat, että teatteriryhmän kaltaisessa työryhmässä naisten täytyy olla suostuvaisia kaikkeen.

Viimeistään Tampereella miesten aikeet kävivät selviksi, kun hotellijärjestelyissä naisten oletettiin nukkuvan samoissa huoneissa miesten kanssa. Baltzar hermostui, kun tämä ei naisille käynyt.

Naiset tajusivat tulleensa huijatuiksi ja palasivat Helsinkiin. Asian tultua julkisuuteen Baltzar sai lähtöpassit Teatterikorkeakoulusta ja hovioikeudelta sakot virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Baltzar sai siis kulttuurineuvoksen arvonimen Teatterikorkeakoulun kohusta ja tuomiosta huolimatta. Arvonimen Baltzarille myönsi tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Halonen kertoo dokumentissa, että siinä vaiheessa tuomioista oli kulunut yli viisi vuotta, eivätkä ne näkyneet enää rikosrekisterissä. Esteitä arvonimen myöntämiselle ei ollut tiedossa.

– Arvonimi oli arvonimilautakunnan yksimielinen ehdotus. Siinä oli puheenjohtaja Matti Vanhanen ja aloitteentekijänä sellaisia ihmisiä, jotka tunnen yhteiskunnallisesta aktivismista.

Dokumentin perusteella paljastukset Baltzarin pimeästä puolesta järkyttivät etenkin veteraanipoliitikko Liisa Jaakonsaarta.

Hän oli tukemassa Baltzaria vuonna 2015, kun Baltzar pyrki eduskuntaan demareiden riveistä.

– Raskasta oli tietenkin se, kun ei ollut minkäänlaista aavistusta, mitä siellä takana on. Tuntui itsestä siltä, että olenko ollut hyväntahtoinen hölmö? Olenko ollut sinisilmäinen, sanoo Jaakonsaari dokumentissa.

Nimekkäiden poliitikkojen tuki mahdollisti Baltzarin nousun kulttuurielämän huipulle. Se auttoi myös julkisen rahoituksen saamisessa Baltzarin projekteille.

Dokumentissa pääsee ääneen myös Baltzar itse. Hän kiistää syytteet jyrkästi ja näkee asian ennemminkin niin, että on itse uhri.

Veijo Baltzar käräjäoikeudessa maaliskuussa 2021.

– Sydän sanoo, etten ole syyllinen. Niin paljon kuin olen tehnyt Suomen hyväksi, silti minulla on ollut tunne, että se on liian kova pala, että mustalainen on näin korkealla tasolla.

Baltzar on jo ikämies, ensi vuonna 80-vuotias. Hän kertoo dokumentissa pelkäävänsä vankilatuomiota.

– En mä haluaisi vankilaan kuolla. Enpä usko, että olisi Suomen historialle hyvä, että jälkipolville kirjoitetaan, että kansalliskirjailija kuoli vankilaan.

Neliosainen dokumenttisarja Lahko alkaa Ruutu + -palvelussa maanantaina 2. elokuuta.

