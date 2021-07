Aiheuttiko veteen törmääminen vauriot Jussi Peltolan ajamassa autossa? Asiantuntija: ”Se hiukkasen epäilyttää”

Vedestä nostettu auto oli vaurioitunut pahoin.

Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty arvioi, että Jussi Peltolan turma-autoon tulleet vauriot ovat voineet aiheutua monesta muustakin tekijästä kuin veteen törmäämisestä.

Sisä-Suomen poliisi nosti viime viikon lauantain vastaisena Äänekoskella sijaitsevasta vesistöstä auton, jonka sisältä vainaja. Poliisi epäilee, että autosta löytynyt vainaja on vuonna 2012 kadonnut riihimäkeläinen Jussi Peltola. Lopullisesti vainajan henkilöllisyys selvitetään dna-tutkimuksella. Poliisi ei epäile, että Peltola olisi joutunut rikoksen uhriksi.

Auto oli pahasti vaurioitunut.

Räty esittää arvionsa onnettomuusautosta Ilta-Sanomissa julkaistujen kuvien ja tietojen perusteella. Kuvista näkyy, miten pahoin auto oli vaurioitunut, kun se nostettiin vedestä.

Hän ei halua tarkkaan spekuloida tapahtuneella, koska onnettomuudessa on paljon tekijöitä, joita hän ei tiedä.

– Emme oikeasti tiedä, mitä siinä on tapahtunut.

Hän haluaa myös antaa poliisille tutkintarauhan.

Voiko auton keula vaurioitua noin pahasti veteen törmäämisestä?

– Se hiukkasen epäilyttää. Voisi kuvitella, että sillä on törmätty johonkin kovempaan materiaaliin kuin veteen, mutta siitä ei voi sanoa sen enempää. Voisin kuvitella, että pelkkä vesi ei noita vaurioita saa aikaiseksi.

Lue lisää: Tänne Jussi Peltolan matka päättyi – Äänekoski järkyttyi nuorukaisen kohtalosta: ”Se poika tulee mun uniin”

Räty korostaa, että varmaa ei ole esimerkiksi se, ovatko auton ikkunat olleet rikki, kun auto on joutunut veteen vai ovatko ne hajonneet vedessä tai aiheutuivatko vauriot auton keulaan ja kylkiin jostain muusta kuin törmäyksestä.

Aiemmin on kerrottu, että auton päälle oli kertynyt paljon materiaalia, muun muassa puita.

– Emme tiedä, minkä verran ne ovat vahingoittaneet autoa. Emme tiedä sitäkään, kuinka suurella voimalla ne ovat autoon törmänneet tai minkä kokoisia puita ne ovat.

– Emme tiedä varmasti edes, millainen onnettomuus on ollut kyseessä.

Lue lisää: 5 avointa kysymystä Jussi Peltolan kohtalosta

Aiemmin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan auto oli vedessä katollaan. Tarkempien taustatietojen puuttuessa Räty ei osaa sanoa, miksi auto on päätynyt katolleen.

– Jos siinä on syvää vettä jo kova virtaus, pystyisikö se pyöräyttämään uppoavan auton, hän pohtii.

Hän pitää mahdollisena myös sitä, että auto on päätynyt veteen katolleen. Toisaalta tällä hetkellä ei ole varmaa edes se, miten Peltolan auto joutui veteen.

Lue lisää: Tämä Jussi Peltolan viimeisistä hetkistä tiedetään – ensimmäinen hätä­puhelu soitettiin kaverin mökiltä kello 4.48

Yleisellä tasolla Räty kertoo, että vastaavanlaisissa onnettomuuksissa muuttujia on ”miljoonia”. Esimerkiksi siihen, kuinka nopeasti auto uppoaa ja täyttyy vedellä, vaikuttaa moni tekijä. Merkitystä on muun muassa sillä, ovatko ikkunat rikki vai ehjät.

Muun muassa törmäyskulma ja nopeus vaikuttavat siihen, kuinka kova auton törmäys veteen on. Jos auto osuu veteen viistosti, törmäys on pehmeämpi kuin kohtisuora törmäys.

Räty kertoo, että autosta voi päästä ulos, jos se on veden alla. Esimerkiksi heikkoihin jäihin uponneesta autosta on onnistuttu pelastautumaan. Paljon riippuu siitä, kuinka toimintakykyinen henkilö on veteen jouduttuaan.