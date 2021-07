Sotkuisen suojamaskikaupan tutkiminen on KRP:ssä loppusuoralla. Yksi tutkinta lopetettiin, mutta liikemies Onni Sarmastetta epäillään yhä rikoksesta suojamaskivyyhdin petoshaarassa.

Kohuliikemies Onni Sarmastetta ei epäillä rikoksesta liittyen tapahtumiin hänen ja kauneusyrittäjä Tiina Jylhän välillä Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) viimekeväisen maskikaupan yhteydessä.

Tiina Jylhän yritys The Look Medical Care (TLMC) teki asianomistajana tutkintapyynnön Sarmasteen toiminnasta. Tutkintapyynnön mukaan oli syytä epäillä, että Sarmaste olisi syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttöön ja/tai törkeään kavallukseen toimiessaan TLMC:n valtuuttamana edustajana kauppaneuvotteluissa Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Syyttäjä päätti lopettaa esitutkinnan maskikauppasotkun kyseisessä yhdessä tutkintahaarassa, joka koski Sarmasteen toimintaa suhteessa sopimusasetelmaan Sarmasteen ja Jylhän yrityksen välillä.

Taustalla on Sarmasteen ja Jylhän kiista kaupasta, jossa Huoltovarmuuskeskus tilasi Suomeen koronaviruksen vuoksi kasvomaskeja maaliskuun lopulla 2020.

Syyttäjä teki päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta asiassa heinäkuun alussa.

– Tämä ratkaisu liittyy Sarmasteen ja Tiina Jylhän yhtiön väliseen sopimukseen, tai väitettyyn sopimukseen siitä, miten olisi pitänyt toimia sen jälkeen, kun HVK:n kanssa on tehty sopimus maskien hankkimisesta. Eli kenelle kuuluvat voitot siitä, ja mikä oli Sarmasteen rooli suhteessa Tiina Jylhän yhtiöön, erikoissyyttäjä Mari Mattila avaa.

Onni Sarmaste.

Jylhän yrityksen nimissä tehdyn tutkintapyynnön mukaan Sarmaste toimi Jylhän yrityksen valtuuttamana edustajana ja neuvotteli Huoltovarmuuskeskuksen kanssa sopimuksen, jossa keskus tilaa TLMC:ltä sairaalakäyttöön soveltuvia hengityssuojaimia. Tutkintapyynnön mukaan Sarmaste peruutti tämän jälkeen ensimmäisen kaupan ilman TLMC:n lupaa ja teki uuden sopimuksen HVK:n ja oman yrityksensä välille. Jylhän leirin mukaan Sarmaste erehdytti näin Huoltovarmuuskeskuksen maksamaan kauppahinnan oman yrityksensä pankkitilille ja jätti tilittämättä TLMC:lle sille kuuluvat varat.

Jylhän tutkintapyynnön mukaan Sarmasteen toiminnasta aiheutui yritykselle vähintään satojentuhansien eurojen suuruinen vahinko.

Sarmaste puolestaan kertoi ilmoittaneensa puhelimitse Jylhälle, ettei hän voi tehdä yhteistyötä tämän yrityksen kanssa, koska toimituksen osalta oli hänen mukaansa epäselvyyksiä. Sarmasteen mukaan puhelu toimi ilmoituksena sopimuksen purkautumisesta koskien HVK:n suojamaskikauppaa. Jylhän mukaan sopimusta ei koskaan purettu.

Esitutkinnan perusteella Sarmaste tarjosi 27. maaliskuuta 2020 Jylhän yrityksen nimissä Huoltovarmuuskeskukselle sähköpostitse kiinalaisia suojaimia. Seuraavana päivänä Sarmaste toimitti HVK:lle kuvan tarjotusta suojainpakkauksesta sekä suojaimien testausraportin.

Vielä samana päivänä HVK:n edustaja vahvisti sähköpostilla Sarmasteelle tilaavansa tarjotun määrän FFP2-suojaustason maskeja ja ilmoitti HVK:n olevan kiinnostunut myös tekemään lisätilauksen 2 000 000 kappaleesta alemman suojaustason kirurgisia FFP1-hengityssuojaimia. HVK pyysi lisätarjousta ja sertifikaatteja FFP1-maskeista. Uusi tarjouspyyntö meni tiedoksi myös TLMC:n edustajille.

Huoltovarmuuskeskuksen edustajan mukaan Sarmaste toimi aluksi Jylhän yrityksen agenttina ja tarjosi myytäväksi TLMC:n kautta hankittavia suojamaskeja ja toimitti tarjouksen TLMC:n nimissä. HVK:n 28. maaliskuuta 2020 tekemän lisätilauksen jälkeen Sarmaste toimitti molemmat maskityypit sisältävän päivitetyn tarjouksen/proforma-laskun HVK:lle oman yrityksensä LDN Legal Partnersin nimissä. Myös Jylhän yritys toimitti HVK:lle tilausvahvistuksen ja proforma-laskun.

Huoltovarmuuskeskuksesta tiedusteltiin sekä Sarmasteelta että TLMC:stä, kumman yhtiön pankkiyhteyden kautta maksu maksetaan. Sarmaste ilmoitti, että maksu tulisi maksaa hänen yrityksensä belgialaisen tilin kautta, jotta rahat siirtyisivät nopeammin Kiinaan. HVK:n edustajan mukaan Jylhän yritys ilmoitti, että heidän ainoa tilinsä on Virossa, eikä TLMC:stä muutoin reagoitu tiedusteluun. HVK:n edustaja hyväksyi 29. maaliskuuta 2020 Sarmasteen yrityksen tarjouksen ja ilmoitti Sarmasteelle sähköpostilla, että se korvaa kaksi päivää aiemmin TLMC:n nimissä tehdyn tarjouksen.

Tiina Jylhä.

Syyttäjän mukaan päätös esitutkinnan lopettamisesta perustuu siihen, ettei asiassa löytynyt riittävää näyttöä rikoksesta suhteessa tutkintapyynnön tehneeseen Jylhän yhtiöön.

Jylhän yrityksen ja Sarmasteen roolit ja sopimussuhteen olemassaolo kauppojen aikana jäivät esitutkinnassa epäselviksi ja osapuolten väitteiden varaan. Tutkinnanjohtaja katsoi, ettei esitutkinnan keinoin ole saatavissa tarkempaa selvitystä tapahtumakulusta tai suullisen sopimuksen sisällöstä.

– Tutkinnan perusteella tämä vaikuttaisi enemmänkin riita-asialta, kuin siltä, että olisi todennäköisiä syitä epäillä Sarmastetta jostain rikoksesta. Esitutkinnan rajoitus perustuu siihen, että on todennäköistä, että syyttäjä tulisi jättämään syytteen nostamatta, vaikka asia tutkittaisiin loppuun, erikoissyyttäjä Mattila kertoo.

Syyttäjän päätöksen mukaan esitutkinnassa ei selvinnyt, että varat kuuluisivat yksiselitteisesti TLMC:lle, tai käynyt yksiselitteisesti ilmi, että Sarmaste olisi toiminut TLMC:n nimissä ja lukuun. Tutkinnanjohtajan näkemyksen mukaan kokonaisuus näyttäytyi enemmän sopimusta koskevana riita-asiana.

Heinäkuinen päätös Sarmasteen esitutkinnan rajoittamisesta koskee ainoastaan Jylhän ja Sarmasteen välisiä sopimustapahtumia ja erimielisyyksiä HVK:n maskikaupassa. Kyseessä oli pienempi erillinen tutkintahaara viime kevään maskikaupoista kummunneiden rikostutkintojen yhteydessä.

KRP:llä on ollut esitutkinnassa kaksi HVK:n maskikauppasotkuun liittyvää päätutkintahaaraa, joista toisessa se on selvittänyt maskitoimittajan ja toisessa Huoltovarmuuskeskuksen työntekijöiden toimintaa sekavissa suojainkaupoissa.

Maskikauppiaiden toimintaa koskevassa esitutkinnassa rikosnimikkeenä on törkeä petos, ja epäiltyinä on kaksi miestä. Viime keväänä uutisoitiin, että Onni Sarmaste on toinen epäillyistä. Sarmaste on edelleen epäiltynä tässä suojainkauppatutkinnan petoshaarassa, jonka esitutkinta on tällä hetkellä kesken mutta loppusuoralla.

KRP on tutkinut petoshaarassa muun muassa sitä, saiko Huoltovarmuuskeskus maskikaupassa sitä mitä tilasi vai harhautettiinko ostajaa. HVK:n mukaan Sarmasteen HVK:lle toimittamat maskit eivät soveltuneet sairaalakäyttöön, ja viiden miljoonan euron arvoisessa kaupassa oli tapahtunut virhe sekä määrässä että laadussa.

Sarmaste on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Tiina Jylhän asiamies Kari Uoti on kertonut, ettei Jylhän yrityksellä ole mitään tekemistä kyseisen Suomeen tulleen suojaintoimituksen kanssa.

Lisäksi keskusrikospoliisi on tutkinut Huoltovarmuuskeskuksen sisäistä toimintaa viime kevään epäonnistuneissa suojainhankinnoissa. Tässä esitutkinnassa on selvitetty HVK:n työntekijöiden roolia kaupoissa ja sitä, onko suojainhankinnoissa toimittu vastoin hankintoja määritteleviä ohjeita ja näin aiheutettu vahinkoa Huoltovarmuuskeskukselle.

Esitutkinnassa kolmea henkilöä HKV:stä epäiltiin luottamusaseman väärinkäytöstä. Tämä esitutkintahaara on edennyt syyttäjälle syyteharkintaan.

Tutkinnanjohtajan aiemmin kertoman mukaan kaikki epäillyt kaikissa maskijupakkaan liittyvissä esitutkintahaaroissa kiistävät syyllistyneensä rikokseen.