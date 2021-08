Käräjäoikeus määräsi naisen laajennettuun lähestymiskieltoon.

Kuopiolaisen muusikon entinen rakastettu pyrki pian eron jälkeen aamukahville miehen kotiin. Mies ei päästänyt ovea jyskytellyttä exää sisälle, koska hänellä oli vieraana toinen nainen. Nainen lymysi metsikössä niin kauan, että hän näki, kenen kanssa muusikko lähti talosta.

Massiivisen häirintäkampanjan netissä aloittanut nainen on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa laajennettuun lähestymiskieltoon.

Muusikko oli seurustellut kolmen vuoden ajan kuopiolaisen naisen kanssa. Parille tuli ero viime huhtikuussa.

Miehen mukaan nainen aloitti välittömästi nettihäirinnän. Exä myös ilmaantui toukokuussa muusikon omakotitalon oven taakse aamutuimaan.

Muusikko kertoo naisen hakanneen ovea ja ikkunoita sekä huutaneen törkeyksiä pihalla.

Mies sanoi naiselle, ettei päästä tätä sisälle, koska hänellä on seuraa. Nainen ilmoitti jäävänsä odottamaan niin pitkäksi aikaa, että hän näkee miehen tulevan ulos asunnosta seuralaisineen.

Muusikko kävi myöhemmin tarkastamassa tilanteen ulkona. Näytti siltä, että nainen oli häipynyt paikalta. Mies rohkeni lähteä talosta toisen naisen kanssa.

Myöhemmin ex-kumppani oli yhteydessä muusikkoon ja kävi ilmi, että hän oli kuitenkin ollut vaanimassa talon takana olevassa metsikössä.

Mies ilmoittaa naisen lähettäneen hänelle satoja viestejä WhatsApp-viestisovelluksen kautta ja kymmeniä sähköpostiviestejä. Lisäksi nainen on ottanut muusikkoon yhteyttä satoja kertoja Messenger-viestisovelluksen kautta ja myös puhelimitse.

Miehen mukaan nainen on viesteissä herjannut häntä ja uhannut nolata muusikon julkisesti musiikkiesitysten yhteydessä.

Miehen tekemä rikosilmoitus vainoamisesta ei ole hänen mukaansa saanut naista lopettamaan häirintää.

Mies haki Pohjois-Savon käräjäoikeudessa naisen määräämistä laajennettuun lähestymiskieltoon.

Nainen vaati hakemuksen hylkäämistä perusteettomana. Nainen valitti, ettei hän ole lomasesongista johtuen onnistunut hankkimaan itselleen asianajajaa.

Nainen toteaa pyrkineensä toukokuisena aamuna entisen miesystävänsä luokse kahville, jolloin hänelle oli selvinnyt, että miehellä oli kotonaan baari-illan jälkeen naisystävä.

Nainen myöntää hermostuneensa ja koputelleensa ovella. Hän sanoo totelleensa käskyä poistua miehen pihapiiristä. Nainen kertoo istuneensa hetken kivellä metsässä.

Nainen muistelee olleensa juuri poistumassa metsästä, kun hän näki miten muusikko tuli naisystävineen tuli talosta. Nainen ei mielestään ollut metsässä vaanimassa vaan rauhoittumassa.

Nainen muistuttaa jo pyytäneensä mieheltä anteeksi suutuksissa toteuttamaansa viestittelyä, jossa hän uhkasi vetää tämän maineen lokaan, kun mies on jossakin yhteydessä esillä julkisuudessa muusikkona.

Nainen valittaa saaneensa itse juhannuksena aamuyöllä videon muusikon baariseurueelta. Ex-kumppanin mukaan muusikko yrittää videolla tehdä vaikutusta naiseen, joka hänen kaverinsa.

Käräjäoikeus on määrännyt laajennetun lähestymiskiellon, joka on voimassa vuoden ajan. Nainen ei saa tavata entistä miesystäväänsä, eikä ottaa häneen yhteyttä tai yrittää sitä. Myös seuraaminen ja tarkkailu on kiellettyä.

Nainen ei saa myöskään oleskella miehen kodin läheisyydessä.

Käräjäoikeus pitää satojen yhteydenottojen lähettämistä miehelle eri viestintäkanavien kautta sekä yhteydenottoja miehen läheisiin vakavana häirintänä.

Oikeus viittaa myös naisen vierailuun miehen kotona ja tämän uhkaavaksi kokemaa käytöstä.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Ratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hovioikeuteen.