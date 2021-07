5 avointa kysymystä Jussi Peltolan kohtalosta

Joen pohjasta nostettu Citroën on poliisin viimeinen oljenkorsi selvittää, mitä 18-vuotiaalle Jussi Peltolalle tapahtui yhdeksän vuotta sitten.

Lokakuussa 2012 kadonnut Citroën C5 oli karu näky, kun viranomaiset naarasivat sen Suojoen syvyyksistä rantaan perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Farmarimallisen ajoneuvon keula oli pahasti rutussa ja tuulilasi ja ikkunat säpäleinä. Auton musta ulkokuori oli ruosteen täplittämä, mutta osassa renkaista oli ilmaa vielä yhdeksän vuoden jälkeenkin.

Sivustakatsojalle Sitikka näyttää pelkältä romulta, mutta Jussi Peltolan katoamistapausta tutkineille poliiseille ajoneuvo on tällä hetkellä kultaakin arvokkaampi.

Virtaavan veden runtelema auto on viimeinen keino selvittää, mitä lokakuussa 2012 kadonneelle 18-vuotiaalle miehelle tapahtui. Poliisi tutkii tapausta nyt kuolemansyyn tutkintana eikä siinä epäillä tapahtuneen rikosta.

IS esittelee viisi kysymystä, joihin vastaaminen auttaisi ymmärtämään Äänekoskella kadonneen Jussi Peltolan kohtaloa.

1. Mitä ennen onnettomuutta tapahtui?

Kolmen kaveruksen ilta Parantalan mökillä Äänekoskella eteni hyvin siihen asti, kunnes riihimäkeläinen Jussi Peltola alkoi riidellä puhelimessa entisen tyttöystävänsä kanssa. Kaksi muuta menivät edeltä saunaan, ja Peltola jäi ulos puhumaan puhelimeen.

Hetkeä myöhemmin kaverit alkoivat ihmetellä, miksei Peltolasta kuulu mitään. Kun he menivät ulos, häntä ei näkynyt missään. Myös kaverin isältä lainassa ollut farmariauto oli kadonnut pihasta. Omat avaimensa ja lompakkonsa hän oli jättänyt mökkiin.

Ensimmäinen hätäpuhelu paikalta soitettiin lauantain vastaisena yönä kello 4.48.

Sitä, miksi Peltola päätti lähteä kohtalokkaalle matkalle, ei tiedä kukaan.

Ajoneuvon uskotaan viruneen vedessä liki yhdeksän vuoden ajan.

2. Mihin Jussi oli matkalla?

Heti tutkinnan alussa uumoiltiin, että Peltola olisi lähtenyt ajamaan mökiltä samaa reittiä kuin oli sinne tullutkin, eli etelään kohti kotiaan Riihimäkeä.

Syrjäisellä alueella ei ollut valvontakameroita varmistamassa asiaa, ja Peltolan puhelimen signaali päättyi mökkipihaan.

Yhden vihjeen mukaan Peltola olisi nähty seuraavana päivänä auton kanssa Saarijärven pururadalla. Vihjettä pidettiin pitkään uskottavana, mutta se ei johtanut mihinkään. Havainto tehtiin täysin päinvastaisessa suunnassa kuin mistä auto lopulta löydettiin.

Viimeiseksi varmaksi havaintopaikaksi jäi Parantalan mökki, eikä Citroënin poistumissuunnasta koskaan saatu varmaa tietoa.

3. Miten auto päätyi veteen?

Poliisin tämän hetkisen käsityksen mukaan Jussi Peltola ajoi Saarijärven ja Äänekosken välistä tieosuutta etelään, kun hänen kuljettamansa ajoneuvo päätyi tien oikeasta reunasta pientareen kautta veteen.

Arveltu ulosajopaikka on juuri ennen Suojoen ylittävää siltaa, jota reunustavat molemmin puolin pitkät kaiteet. Itse silta on noin 50 metrin mittainen, mutta kaiteet alkavat jo paljon ennen itse siltaa.

Tien oikealla puolella oli vuonna 2011 runsasta kasvustoa ja korkeita koivupuita. Vielä toistaiseksi on mysteeri, miten Peltolan kuljettama ajoneuvo on voinut sujahtaa ryteikön läpi veteen jättämättä ulosajosta huomattavia jälkiä.

Auton keula oli pahasti vaurioitunut.

Peltolan katoaminen tapahtui lokakuun alussa ja kelin tiedetään olleen onnettomuusyönä sateinen. Ilman lämpötila oli jossain viiden asteen tuntumassa.

Peltolan kulkemassa tiessä on juuri ennen Suojoen siltaa pitkä suora osuus, jolla on mahdollisuus kiihdyttää kovaankin vauhtiin. Poliisi pyrkii selvittämään autosta muun muassa sen, millaisella nopeudella se on veteen päätynyt. Tutkimuksessa tärkeää tietoa on muun muassa se, että auton turvatyynyt olivat lauenneet.

Auton tiedetään maanneen joen pohjassa katollaan, mikä sekin kertoo jotain tapahtuneesta.

18-vuotiaalla Peltolalla ei ollut onnettomuushetken aikaan vielä ajokorttia, ja hänen tiedetään nauttineen alkoholia ennen auton rattiin lähtemistä.

4. Miksei kukaan havainnut ulosajoa?

Peltolan tiedetään lähteneen mökin pihasta aamuyöllä neljän ja viiden välillä yöllä, jolloin muita ajoneuvoja oli oletettavasti vain vähän liikenteessä.

Joen vastarannalla, melko likellä auton löytöpaikkaa, on myös asutusta, mutta kukaan ei havainnut keskellä yötä tapahtunutta ulosajoa.

Koska kyseessä oli syksy, ulosajon mahdolliset jäljet saattoivat peittyä sateiden ja lumentulon myötä nopeastikin riippuen siitä, missä vaiheessa tutkintaa kyseinen paikka tarkastettiin.

Auto löydettiin Hietaman venerannan liepeiltä.

Poliisi ei ole vielä kertonut auton tarkkaa löytöpaikkaa. Se kuitenkin tiedetään, että ajoneuvo nostettiin pintaan Suojoen ylittävän sillan vasemmalla puolella olevasta venerannasta.

Kun auto päätyy veden varaan, se ei painu pohjaan saman tien, vaan voi kulkea kovassa virtauksessa pienen matkaa ennen uppoamistaan. Pohjaan painunut auto sen sijaan voi pysyä samoilla sijoillaan useitakin vuosia. Suojoki virtaa arvellulta ulosajopaikalta koilliseen Naarajärven suuntaan, eli suoraan kohti Hietaman venerantaa.

Poliisin mukaan auto löytyi liejupohjasta noin neljän metrin syvyydestä.

Edes rantaa käyttävät veneilijät eivät koskaan havainneet kulkureittinsä alla lepäävää ajoneuvoa.

5. Miksi mysteeri ratkesi vasta nyt?

Mökiltä, jossa Jussi Peltola vietti tiettävästi viimeistä iltaansa, on auton löytöpaikalle vain noin kahdeksan minuutin ajomatka. Kyseessä on tieosuuden yksi ensimmäisistä kohdista, joissa ajoneuvo voi päätyä veteen. Silti mysteerin selviämiseen ja auton löytymiseen meni liki yhdeksän vuotta.

Poliisi on kertonut tutkineensa vesistöä kyseisellä kohdalla useampaan otteeseen muun muassa vesistöetsintään erikoistuneen koiran ja poliisin viistokaikuluotaimen avulla.

Tumma vesi ja alueen kova virtaus hankaloittivat alueen tutkintaa, eikä mitään löydetty.

Ajoneuvon löysivät vedestä lopulta Peltolan katoamistapaukselle omistautuneet veljekset, jotka olivat rakentaneet sitä varten tuhansien eurojen arvoisia vesistön tutkimiseen tarkoitettuja välineitä.