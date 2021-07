THL:n Salminen HS:lle: Kiurun ehdotus rokotteista ei ole mahdollinen

Ministeri Krista Kiuru on ehdottanut toisen rokoteannoksen antamisen nopeuttamista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Mika Salminen sanoo Helsingin Sanomille, ettei rokotusvälin lyhentäminen ole mahdollista nykyisen kaltaisilla rokotemäärillä. Salmisen mukaan rokotteita tulisi olla viikossa satojatuhansia enemmän, jotta annosväliä kannattaisi lyhentää.

Viime viikolla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ehdotti toisen rokoteannoksen antamisen nopeuttamista, koska rokotukset eivät suju aikataulussa. Syynä on Kiurun mukaan se, että ihmiset siirtävät toisen rokotteen ottamista lomien takia.

Suomessa rokotusväli on 12 viikkoa, vaikka rokotevalmistajien suositus on lyhyempi. THL:n mukaan rokotuksen antama suoja on parempi, jos rokotusväli on pidempi, koska ajan kuluessa elimistön immuunivaste paranee ja tuottaa paremmin viruksen vasta-aineita.

Lue lisää: Miten nopeasti koronarokote antaa suojaa? Suojaako se virusmuunnoksia vastaan? 8 askarruttavaa kysymystä ja vastausta rokotteista

Samalla pidempi rokotusväli mahdollistaa ensimmäisen rokoteannoksen antamisen mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monelle.

Suomen suurimpien kaupunkien koronarokotusajanvaraukset ovat ruuhkautuneet kesälomalaisista, jotka haluaisivat kesälomansa takia siirtää rokotustaan myöhemmäksi.

Lue lisää: Tätä osattiin pelätä: Rokotus­aikojen lykkäämisestä on tullut iso riesa, ja se johtaa ikävään ilmiöön – ”Tulkaa sovittuna aikana”

Muun muassa Helsingissä, Tampereella ja Turussa pyyntöjä rokotusvuoron siirtämisestä on tullut huomattavan paljon.

– Iso toive on, että ihmiset menisivät rokotukseen silloin, kun oma vuoro on. Tilanne on harmillinen. Olisi pitänyt miettiä jo silloin, kun kävi ensimmäisen annoksen hakemassa, onko maisemissa toisen rokoteannoksen aikaan, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kommentoi tilannetta IS:lle aiemmin.