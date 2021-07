Kuvat kadonneen Jussi Peltolan ajamasta autosta kertovat kohtalokkaista viimeisistä hetkistä

Poliisi on aiemmin tehnyt etsintöjä vesistössä, josta Peltola löytyi.

Tutkinnanjohtaja Markku Latvala kertoo, että Äänekosken Suojoesta autosta lauantaina löytynyt vainaja on suurella todennäköisyydellä lokakuussa 2012 kadonnut Jussi Peltola. Vainajan henkilöllisyys varmistuu dna-tutkimuksen jälkeen. Joesta löytynyt auto on sama, joka Peltolalla oli käytössään katoamisyönä.

Auto ja vainaja löydettiin Suojoen ylittävän sillan viereisestä vesistöstä. Paikka ei ole kaukana mökistä, josta Peltola lähti autolla katoamisyönä 6. lokakuuta 2012.

Poliisilla on Latvalan mukaan käsitys, että auto on ajanut pitkää suoraa ja ajautunut tien oikeasta reunasta veteen sillan pientareen vierestä. Tien ja joen välinen piennar on kymmenien metrien levyinen. Auto löytyi joesta noin neljän metrin syvyydestä.

Kuvien perusteella auto on kärsinyt veteen syöksyessään mittavia vaurioita. Molemmat turvatyynyt ovat lauenneet.

Tutkinta jatkuu kuolemansyyn selvittämisenä. Latvalan mukaan tapauksessa ei epäillä rikosta.

Onnettomuuteen johtaneiden syiden selvittäminen on yhdeksän vuoden jälkeen hankalaa.

Auton nosto-operaatio oli haastava.

Veljekset Antti ja Arto Suanto löysivät auton perjantaina. Auto löytyi viistokaikuluotaimen, heittomagneetin ja pienoissukellusveneen avulla.

Poliisi sai tiedon löydöstä perjantai-iltapäivällä, ja pelastuslaitos sai nostettua auton lauantaiaamuyöllä. Latvala kuvailee nosto-operaatiota haastavaksi.

– Auton päälle oli kasaantunut aika paljon materiaalia, ajopuita ja uppotukkeja ynnä muita. Auto oli myös syvällä liejussa.

Poliisi tutkinut pelastuslaitoksen avustuksella lähiympäristön vesistöjä vuosien saatossa useaan otteeseen. Myös löytöpaikka on käyty aiemmin läpi.

– Paikka on tutkittu vesistöetsintään erikoistuneen koiran ja poliisin viistokaikuluotaimen avulla.

Löytöpaikka Latvalan mukaan erittäin haastava, koska vesi on tummaa ja joessa on kova virtaus. Latvala luulee, että kirkkaammassa vedessä auto olisi löytynyt jo aikaisemmin.

Auton löytöpaikka.

Myös teknologia on kehittynyt vuosien saatossa ja mahdollistanut tarkemman etsinnän.

– Tekniikka on varmasti mennyt eteenpäin, käsittääkseni laitteet, joilla auto nyt todennettiin ovat huippuluokkaa.

Latvala on ollut tapauksen tutkinnanjohtaja vuodesta 2017 lähtien. Tapaus on ollut poliisien keskuudessa esillä viikoittain. Tapauksen ratkeaminen on helpotus.

– Todella hyvä, että hän löytyi ja omaiset pääsevät tekemään omaa surutyötään. Kyllä tämä oli työyhteisössämmekin suuren huokauksen paikka, että saatiin mysteeri selville, Latvala sanoo.