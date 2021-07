Marihuanaa tuotiin Suomeen keksipaketeissa kilotolkulla – FBI:n Anom-operaation sato alkaa kypsyä tuomioiksi

9,5 vuodeksi vankilaan tuomitun miehen asianajaja vaati Anom-viestejä hyödyntämiskieltoon.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n salaisen Anom-operaation sato alkaa purkautua tuomioina myös Suomessa.

Helsingin käräjäoikeus antoi viime perjantaina tuomion Anom-viesteihin liittyvässä jutussa, jossa marihuanaa oli järjestelty Espanjasta Suomeen lähemmäs 180 kilon edestä. Marihuana oli pakattu keksilaatikoihin ja kuljetettu Suomeen.

Käräjäoikeus tuomitsi päätekijöinä 28-vuotiaan Tomas Kalhorin ja 26-vuotiaan Toomas Valkin, jotka olivat olivat pitäneet marihuanaa hallussaan ja levittäneet sitä yksissä tuumin.

Heidän hallustaan löydettiin myös amfetamiinia ja konepistooleita. Kalhor tuomittiin törkeistä huumerikoksista ja törkeästä ampuma-aserikoksesta 9,5 vuoden vankeuteen, Valk 9 vuoden vankeuteen.

Heidät tuomittiin yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle 700 000 euroa rikoksen tuottamana hyötynä.

Lue lisää: FBI viritti ansan: Tästä 11 000 puhelimeen päätyneessä AN0M-sovelluksessa on kyse

Samassa huumejutussa jaettiin myös muita tuomioita.

45-vuotias remonttifirman omistaja Vesa-Matti Tapani Hyvönen oli antanut yrityksensä varaston Helsingistä kaksikon käyttöön.

Käräjäoikeuden mukaan Hyvönen oli tullut tietoiseksi yhdestä runsaan sadan kilon erästä. Hän oli tiennyt keksilähetyksen sisältävän huumetta ja sallinut sen säilyttämisen varastolla. Hän oli myös ottanut marihuanaerästä puoli kiloa itselleen, kertomansa mukaan ”pantiksi” varaston vuokrasta.

Hän ei saanut yhtä ankaraa tuomiota kuin päätekijät, sillä hän ei ollut osallistunut huumeiden hankintaan tai levittämiseen. Hänen roolinsa huumeiden maahantuonnissa rajoittui ainoastaan aineen hallussapitoon.

Hyvönen tuomittiin samassa yhteydessä lievästä ampuma-aserikoksesta, koska oli pitänyt hallussaan luvattomasti kaasusumutinta.

Jutussa sai tuomion myös 41-vuotias mies, jolle remonttifirman omistaja oli antanut puolen kilon marihuanapussin. Hän selvisi 7 kuukauden ehdollisella vankeudella.

Oikeudenkäynnissä oli kirjallisina todisteina Anom-viestejä, joista kävi ilmi, että Kalhori oli viestitellyt marihuanan määrästä ja siitä, millä hinnalla sitä myydään.

Viesteissä oli keskusteltu myös siitä, kuinka paljon ”hallimiehelle” eli Hyvöselle pitää maksaa. Keskustelukumppanina oli ollut nimimerkki ”Asus”, jonka henkilöllisyys ei ainakaan tässä nimenomaisessa rikostutkinnassa selvinnyt.

Kalhorin puolustaja, asianajaja Kari Kuusisto oli vaatinut Anom-viestien määräämistä hyödyntämiskieltoon. Kuusisto piti ongelmallisena, että viestit oli saatu toisen valtion viranomaisen eli FBI:n salaoperaation kautta. Kuusiston mielestä kyse saattoi olla viestintäsalaisuuden loukkaamisesta.

Operaatiossa FBI ujutti myyränsä avulla rikollispiireihin ”salattuja” Anom-puhelimia. Todellisuudessa Anom oli kaukana salatusta: FBI pystyi seuraamaan viestiliikennettä, ja se keräsi ja käsitteli alustalta vuosien aikana 27 miljoonaa viestiä. Käyttäjiä Anomilla oli kansainvälisesti noin 12 000.

Menestyessään hyödyntämiskieltovaatimus olisi tarkoittanut monen rikostutkinnan joutumista vaakalaudalle, sillä kansainvälinen Anom-operaatio johti kesäkuussa Suomessakin lähes sataan kiinniottoon.

Kuusiston mukaan FBI ei ole Suomessa lain tarkoittama esitutkintaviranomainen, eikä se voi saada lupaa salaisten pakkokeinojen käyttöön Suomessa Suomen kansalaisia vastaan.

Käräjäoikeus hylkäsi Kuusiston vaatimuksen. Käräjäoikeuden mukaan Yhdysvalloissa on toimittu Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti, eikä kysymyksessä ole laittomasti hankittu aineisto.

– Suomi on saanut aineiston Yhdysvalloista esitutkinnan suuntaamiseksi ja tämän jälkeen Suomi on virallisesti pyytänyt ja saanut Yhdysvalloilta luvan käyttää kertynyttä tietoa oikeudellisissa menettelyissä. Tietojen luovuttaminen on hoidettu kahden valtion välisen virallisen menettelyn mukaisesti, totesi käräjäoikeus.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Asianajaja Kuusisto aikoo valittaa ainakin hyödyntämiskieltoratkaisusta hovioikeuteen, sillä Anom-viestien käyttö on periaatteellisesti ja yksilön oikeusturvan kannalta tärkeä. Mitä tietoa saa käyttää mihin ja kuinka kauan?

Kuusiston mukaan lainsäädäntö laahaa jäljessä, eikä selkeitä vastauksia Anom-viestien kaltaisten todisteiden käyttöön ole.

– Tämä ei välttämättä vielä johda mihinkään, mutta se on tulevaisuutta, että näitä joudutaan pohtimaan, sanoo Kuusisto.