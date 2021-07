Norppakuvaajana ja dokumentaristina tunnetuksi tullut Juha ”Norppa” Taskinen teki elämänmuutoksen. Nykyään verkkokalastusta vastustava mies toimii kalastajana Saimaalla.

Savonlinna

Varhainen kesäaamu Linnansaaren kansallispuiston vesillä Savonlinnassa on hipleimmillään – siis savoksi parhaimmillaan. Aurinko paistaa, ja sininen Saimaa on lähes peilityyni. Rantaheinikon yökasteessa tuoksuu kesä.

Myös norppaturvallisella rysällä saa paljon kalaa.

Norppakuvaajana ja dokumentaristina tunnetuksi tullut Juha ”Norppa” Taskinen on lähdössä vesille. Näin hän on tehnyt tuhansia kertoja yli 40-vuotisen kuvaajauransa aikana.

Nyt Taskinen ei kuitenkaan pakkaa veneeseen kuvauskalustoa, vaan kaksi suurta termoslaatikkoa täynnä jäähilettä. Hän on lähdössä kokemaan norppaturvallisia rysiä.

Kaksi vuotta sitten Taskinen pani kameran naulaan ja ryhtyi ammattikalastajaksi norppaturvallisilla pyydyksillä. Verkkokalastukseen vihkiytyneet pitivät yritystä hulluna. Taskiselle naureskeltiin, että mitähän tuostakin tulee.

– Eivät enää naureskele. Enemmänkin taitavat kauhistella, Taskinen tuumaa arvoituksellinen virne suupielessään.

Parinkymmenen minuutin venematkan jälkeen päästään ensimmäiselle rysälle. Pyydyspaikat kalastaja on itse etsinyt kokeilemalla ja luotaamalla. Perinnetietoon perustuu vain yksi pyyntipaikka.

Linnansaaren kansallispuiston vesialueella pyyntipaikoille on saatava Metsähallituksen lupa. Suojelubiologit tarkastavat ne, ja jos lähellä on esimerkiksi saimaannorpan lepokivi, rysä on vietävä kauemmaksi siitä.

– Hyvin näistä paikoista on saatu sovittua. Tilaa täällä Saimaalla on, ja kalaa myös.

Juha Taskinen kesäisellä Saimaalla nostamassa rysää.

Yksityisillä vesialueilla luvat ovat tiukemmassa. Luvista alueillaan päättävät osakaskunnat, ja kaikki niiden etumiehet eivät ole suhtautuneet Taskisen rysälupiin myöntyvästi.

Kielteisten päätösten takana ei liene niinkään kalamiesten perisynti kateus, vaan Taskisen vuosikausien työ julkisuudessa verkkokalastuksen kieltämiseksi Saimaalla.

” Jos rehellisiä ollaan, niin talvella verkkokalastus on ainoa tapa pyytää isoa kalaa kannattavasti.

Mutta asenteet ovat pikkuhiljaa muuttumassa. Rysälupia hän on jo saanut myös yksityisille vesialueille.

Juha Taskisen mielestä rysäpyynti sopii kenelle tahansa.

– Ennen täällä oli rysiä joka ukolla. Sitten tulivat verkot ja rysät katosivat. Nyt ne tekevät paluuta. Saatavilla olevat norppaturvalliset rysät pyytävät hyvin ja ovat helppoja kokea. Ne tulevat valtaamaan alaa verkkokalastukselta, Taskinen uskoo.

Rysäkalastusta hän harjoittaa sulan veden aikaan. Talvella rysäsaaliit jäävät niin pieniksi, ettei pyynti kannata.

– Jos rehellisiä ollaan, niin talvella verkkokalastus on ainoa tapa pyytää isoa kalaa kannattavasti, sanoo nyt mies, joka on edellisessä elämässään vaatinut Saimaalle ympärivuotista verkkokalastuskieltoa.

Taskisen mielestä rysäpyynti sopii kenelle tahansa.

– Kesämökkiläisten kimppa voi hankkia yhteisen rysän, joka pitää puolenkymmentä taloutta kalassa, jopa enemmänkin. Tai osakaskunta voi hankkia porukan rysän verkkoja korvaamaan.

Alkuinvestointina rysä on suhteellisen kallis. Valmiina se maksaa tuhansia euroja, hyvä rysä jopa 5 000 euroa. Mutta itse tekemällä hinta jää alle tuhannen euron. Hyvin pidettynä sama rysä kestää ja pyytää vuosikymmenet.

Taskinen on opetellut rysän tekoon. Mentorina hänellä on ollut Haukivedellä kalastava Markku Kettunen, joka myös pyytää kalaa norppaturvallisilla pyydyksillä, rysillä ja kehittämillään katiskoilla.

Juha Taskinen oppi Markku Kettusen avulla miten tehdään norppaystävällinen rysä

Taskinen alkaa kokea ensimmäistä rysää. Sitä mukaa kun hän sitä nostaa, siihen uineet kala ujuttautuvat rysän perässä olevaan sukkaan, jolla ne nostetaan veneeseen.

– Ennen sanottiin, että saalis on säkissä. Nyt se on sukassa, tuumaa kalastaja ja nostaa sukan pohjalle valuneen saaliin veneeseen.

Kalasaaliin Taskinen lajittelee saman tien. Määrämittaiset kuhat hän tainnuttaa ja verestää, samoin isot hauet. Ne hän laittaa suoraan jäihin.

Elävät lahnat matkaavat vesisaavissa sumppuun, josta ne joutuvat noin 200 kilon erissä jatkojalostukseen. Alamittaiset ja uhanalaiset kalat pääsevät takaisin järveen, pikkukalat lokkien ruuaksi.

– Se tässä rysäpyynnissä on hyvää, että kalat pysyvät hengissä. Verkot on käytävä kokemassa päivittäin, helteillä jopa pari kertaa vuorokaudessa. Ja silti osa kaloista kuolee. Rysässä kalat pysyvät hengissä.

Ammattimainen rysäpyynti on kovaa hommaa. Se vaatii hyvää fysiikkaa. Ja aina ei ole tyyntä ja aurinkoista. Saimaa osaa myös myrskytä. Mutta Taskinen pitää uudesta ammatistaan.

– Vielä ei ole kertaakaan tuntunut vaikealta rysille lähtö. Mutta kovaa työtä tämä on. Ja yksinäistä.

Taskiselle rysäkalastus on elinkeino, mutta myös ideologinen valinta.

– Haluan esimerkilläni osoittaa, että norppaturvallinen rysäpyynti kannattaa. En ole verkkospesialisti, mutta uskon, että yksi rysä vastaa hyvinkin ainakin viittä verkkoa. Lobbaan rysäpyynnin puolesta, opastan ja koulutan halukkaita rysäpyyntiin ja rysien tekoon.

Taskisen suunnitelmissa on rysäkalastuksenopetusvideon tekeminen Kari Hietalahden kanssa.

Suunnitelmissa onkin rysäkalastuksen opetusvideon tekeminen yhdessä Kari ”Hissu” Hietalahden kanssa. Miesten aikaisemmin tekemät Norppakoulu ja etenkin Hyvä katiska -videosarjat saivat hyvän vastaanoton. Norppakoulua oli tekemässä myös Tommi Korpela. Videot ovat edelleen katsottavissa YouTubessa.

Kolme rysää antavat tällä reissulla pyytäjänsä mukaan ”kohtuullisen hyvän” saaliin. Kymmenkunta kiloa lakimitat täyttävää kuhaa; niiden lisäksi lahnaa, haukea ja ahventa. Muutama siikakin oli pyytöihin eksynyt.

Kuhat Taskinen suomustaa ja fileoi sekä toimittaa ne tuoreina Saimi Hoyerin hotellin ravintolaan Punkaharjulle.

– Tahtovat sinne fileet nahkoineen päivineen. Niin niissä säilyy maku parhaiten. Ammattilaiset osaavat arvostaa hyvää kalaa.

Kevyesti savustetut lahnat Taskinen purkittaa säilykkeiksi. Kokonaisena lahnan myynti tuskin kannattaisi ollenkaan. Lahna on hankala käsitellä, eikä siksi ole käsiteltyyn kalaan tottuneiden kotikokkien mieleen, vaikka verraton ruokakala onkin.

Yritykselleen Kotijärven kala Taskinen on saanut alkuinvestointeja varten 50 prosentin EU-tuen. Kalankäsittelytilojen rakentamisessa se on ollut ratkaisevan suuri apu. Ilman jatkojalostusta rysäpyynnillä tuskin pääsisi rikastumaan.

– Tili tehdäänkin fileerauspöydällä ja purkituksessa. Kyllä tämä yhden miehen leivässä pitää, mutta ei tässä työssä kannata tuntipalkkaansa laskea. Mutta tämä onkin ainakin puoliksi elämäntapa.