Aki Lindén pitää karanteenin rikkojien ja taudinjäljittäjien välttelijöiden käytöstä järkyttävänä.

Entinen Hus-johtaja ja nykyinen kansanedustaja Aki Lindén (sd) kertoo Twitterissä ihmettelevänsä koronakaranteenin rikkojien ja taudinjäljittäjien välttelijöiden käytöstä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Uusi Suomi.

– On järkyttävää ajatella, että löytyy henkilöitä, jotka on määrätty yleisvaarallisen tartuntataudin takia karanteeniin, jota he rikkovat tahallaan vaarantaen muiden terveyden. Sama koskee jäljittäjien välttelijöitä. Toiset painavat sairaalassa yötä päivää näiden jälkiä korjaten, Lindén sanoi.

Tampereen yliopistollinen sairaala Tays ilmoitti pari viikkoa sitten tartunnanjäljittäjien kohtaamista haasteista.

Taysin infektiolääkäri Janne Laine kertoi tuolloin IS:lle, että jäljittäjille raivotaan, ja tiettyjä asioita yritetään salata karanteenin välttämisen toivossa.

Myös joitain suoranaisia karanteenirikkomuksia oli tullut ilmi.

Husin ylilääkäri Asko Järvinen kertoi tartunnanjäljittäjien välttelyn olleen erityisen yleistä Pietarista palanneiden EM-kisaturistien keskuudessa. Yhdessä pääkaupunkiseudun kunnassa busseilla Suomeen saapuneista oli tavoitettu vain kolmannes.

Järvisen mukaan osa viimeaikaisesta noususta koronatapausten määrässä selittyi tuolloin juuri tartunnanjäljittäjien välttelyllä.

– Jos tartuntaketjuja ei saada katkaistua, silloin nousukäyrä voi pahimmillaan olla voimakaskin, eli uusia tartuntoja syntyy huomattavasti enemmän.

Deltavariantin yleistymisen myötä Suomen päivittäiset koronatartunnat ovat pysyneet noin 300 tapauksen tienoilla. Tapausmäärät nousivat heinäkuun alussa rajusti.

Lindén viittasi Twitterissä myös Ison-Britannian Englannin päätökseen löyhentää koronarajoituksia. Asia on herättänyt keskustelua myös Suomen rajoitusten tarpeellisuudesta.

Englannissa koittaa tänään niin sanottu vapauden päivä, kun kaikki koronaviruksen vuoksi asetetut rajoitukset sosiaalisille kontakteille puretaan.

Lindén muistuttaa, että Englannissa kahden annoksen rokotuskattavuus on merkittävästi Suomea parempi.

– Englanti ensin jatkoi koronarajoituksia ja nyt löysää niitä kun kaksi rokotetta saaneita on 62 prosenttia väestöstä, meillä heitä on 27 prosenttia. Palataan Suomessakin keskustelemaan löysäämisestä kun on saavutettu tuo 62 prosenttia.