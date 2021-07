THL: Suomessa on todettu 180 uutta koronatartuntaa – katso oman alueesi tilanne

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt tuoreet tiedot koronatartunnoista Suomessa.

THL:n sunnuntaina raportoimien tietojen mukaan Suomessa on todettu 180 uutta koronatartuntaa.

Eniten uusia tartuntoja on todettu 20–30-vuotiaiden sekä 10–20-vuotiaiden ikäryhmissä.

Paikkakuntakohtaisesti eniten uusia tartuntoja on todettu Helsingissä (75) ja Espoossa (24).

Lauantaina uusia tartuntoja raportoitiin 384 ja perjantaina 380.

Pandemian alusta saakka Suomessa on todettu nyt yli 100 000 koronatartuntaa. Tarkka tartuntamäärä kirjataan nyt lukemissa 100 156.

THL:n mukaan sairaalahoidossa olevia koronapotilaita on 44, joista 10 sairaus on niin vakava, että he ovat tehohoidossa.