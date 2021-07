Kohta jysähtää! Riikka-rajuilma kulkee Suomen yli – näissä paikoissa kannattaa varautua myrskytuhoihin

Kesäsää tekee sunnuntain aikana täyskäännöksen lähes koko maassa, kun raju ukkosrintama vyöryy Suomeen.

Suomessa nähdään tänään poikkeuksellinen sääilmiö, kun voimakas ukkosrintama pyyhältää nopeasti maan yli tuoden mukanaan rajuilmaa. Ilmatieteen laitos on nimennyt rajuilman almanakan mukaan Riikaksi.

Normaalisti Skandinaviasta saapuvat matalapainealueet ovat jo elinkaarensa lopussa päästessään Suomeen, mutta tällä kertaa rintama vain vahvistuu Suomen yllä, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala.

– Ensimmäiset sateet ovat jo yltäneet Suomen puolelle ja aamun aikana sateita tulee Lapin länsiosasta Pohjanmaan seudulle saakka. Oulussa ukkostaa jo, Latvala sanoo sunnuntaiaamuna.

– Siitä se siirtyy idemmäs ja voimistuu mennessään.

Myrskypilviä Helsingin yllä kesäkuussa 2021.

Lappiin saakka rintama ei yllä, vaan siellä on tänään aivan oma matalapaineensa, joka voi antaa peräti 50 milliä vesisadetta. Siinä missä Keski- ja Etelä-Suomessa sade on kuurottaista, Lapissa sataa tasaisesti koko päivän.

Meteorologin mukaan Riikka-ukkosrintama voimistuu iltapäivällä lähestyessään Keski-Suomea. Etelässä ja lounaassa sateet jäävät paikallisemmiksi.

– Voimakkaimmat ukkospuuskat painottuvat iltapäivän kuluessa maan itäosaan aina Kainuuseen asti, mahdollisesti Koillismaalle, Latvala ennustaa.

Ilmatieteen laitos varoittaa rajusta ukonilmasta oranssilla värillä, joka tarkoittaa vaarallista säätä. Oranssin varoituksen aikaan keli voi aiheuttaa sekä aineellisia vahinkoja että henkilövahinkoja.

Latvalan mukaan ei ole ollenkaan poissuljettua, etteikö rajuilma voisi yltyä paikoin myrskylukemiin saakka. Tuuli voi puhaltaa puuskien aikaan jopa 25 metriä sekunnissa.

– Kun yhtäkkiä tulee tällaisia kovia puuskia, se voi vähintään katkoa oksia. Riippuu täysin tilanteesta, kaataako se puita.

Ukkosrintama on kuitenkin kapea alue, joka pyyhkäisee ohi nopeasti.

– Siinä vaiheessa kun ukkosia alkaa tulla, ne eivät todennäköisesti yhdellä paikkakunnalla kauan kestä.

Mitä tulee päivän sademääriin, niiden vaihteluväli on suuri. Koska ukkosrintama on nopea liikkeissään, sen antamaa sademäärää on vaikea ennustaa.

Myrsky katkoi puita Oulussa 21. kesäkuuta 2021.

Meteorologi Latvalan mukaan sunnuntain rajuilma johtuu Suomen säätilan nopeasta ja radikaalista muutoksesta. Kun luoteesta virtaava kylmä ilma kohtaa Suomen yllä pitkään velloneen helteen, ilmamassojen rajavyöhykkeellä jyrähtää.

– Kun lämpimän ja kostean ilman kohdalle tulee yhtäkkiä kylmää ja kuivempaa ilmaa, se laukaisee tällaisia ukkoskuuroja, Latvala selittää.

Ukkosrintama jakaa Suomen lämpötilan kahtia. Rintaman edellä on yhä hellettä, mutta sen takana lämpötilat voivat jäädä jo 20 lämpöasteen alle. Lapissa on viileämpää.