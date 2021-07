Yhdeksän vuotta sitten kadonneen riihimäkeläismiehen uskotaan löytyneen lauantaina Hietaman venerannasta.

6. lokakuuta vuonna 2012 Äänekosken Parantalan kylässä katosi Citroën C5 -mallinen henkilöauto ja auton mukana värikkääseen huppariin ja farkkuihin sonnustautunut nuori mies.

Ennen katoamistaan 18-vuotias Jussi Peltola oli viettänyt ehtoota kahden ystävänsä kanssa toisen mökillä. Toverukset olivat hörppineet alkoholia ja päättäneet pistäytyä vielä aamuyön aikoihin saunanlauteilla löylytelläkseen.

Lehtitietojen mukaan Peltola joko poistui saunasta ennen muita tai jätti löylyt kokonaan väliin. Illan tapahtumakululle muodostui joka tapauksessa kohtalokkaaksi puhelu entisen tyttöystävän kanssa.

Lue lisää: Äänekosken ruumislöytö: Isä uskoo uponneesta autosta löytyneen vainajan olevan 9 vuotta sitten 18-vuotiaana kadonnut Jussi Peltola

Lauteilla lämmitelleet toverit kertoivat kuulleensa ulkopuolelta riitaisaa keskustelua. Syksyiseen ulkoilmaan astuttuaan he huomasivat Jussin hävinneen pihapiiristä, ja samassa yhteydessä oli kadonnut toisen kaverin isän auto. Entisen tyttöystävän pihaan kuljettaja autoineen ei kuitenkaan samana päivänä saapunut. Ilta jäi viimeiseksi, jolloin kukaan näki nuoren miehen elossa.

Ensimmäinen hätäpuhelu paikalta soitettiin aamuyöllä kello 4.48.

Poliisille etsintätehtävät osoittautuivat jo alkumetreillä ongelmallisiksi. Katoamispaikka on syrjäinen, eikä tutkijoilla ollut toivoakaan saada lisätietoja esimerkiksi valvontakameroista. Poliisi pyrki paikantamaan miehen sijainnin tämän matkapuhelimen avulla, mutta viimeinen signaali sijoittui Parantalan mökkipihaan. Poliisi uskoi tämän viittaavan siihen, että puhelimesta joko loppui akku tai se hajosi.

Auton löytämispaikka näytti lauantaina päivällä tältä.

Tutkintojen edetessä poliisi alkoi kallistua hypoteesiin, että kadonnut auto ja kuljettaja löytyisivät todennäköisesti jostakin lähellä katoamispaikkaa sijaitsevasta vesistöstä. Lähiympäristössä erilaisia vesistöjä on runsaasti, ja niitä tutkittiin vuosien mittaan pelastuslaitoksen avustuksella monia kertoja.

Lue lisää: Antti ja Arto kiinnostuivat Jussi Peltolan katoamisesta – löysivät nyt yhdeksän vuotta sitten kadonneen auton, jossa oli ruumis

Lue lisää: Kuvat näyttävät: Täällä Ääne­kosken pysäyttävä löytö tehtiin

Kadonneen sisko Iina Peltola kertoi Ilta-Sanomille lokakuussa 2015, ettei hän ollut havainnut veljessään mitään merkkejä, jotka viittaisivat psyykkisiin ongelmiin tai muihin katoamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Hänen elämänsä vaikutti olevan kunnossa:

– Hän oli avoin, reipas ja urheilullinen. Hänellä oli paljon kavereita. Hän harrasti painia monta vuotta ja oli siinä hyvä, Iina kertoi veljestään.

Jussin katoaminen oli suuri järkytys sekä sisaruksille että heidän vanhemmilleen. Iina kertoi perheen olleen tiiviisti yhteydessä ja kaikenlaisen puuhastelun pitäneen kalvavan ikävän kurissa. Myös Jussin kaverit järkyttyivät katoamisesta syvästi.

Syksyllä 2020 Sisä-Suomen poliisi vetosi yleisöön ja pyysi vihjeitä mustasta Citroën C5:stä. Poliisille tulleiden vinkkien joukossa oli erityisesti yksi mielenkiintoinen havainto. Jo aiemmin virkavallalle oltiin ilmoitettu tummasta autosta Saarijärven Mannilan pururadalla aamupäivällä 6. lokakuuta 2012. Pururata sijaitsee noin 15 kilometrin päässä katoamispaikasta.

” Hän oli avoin, reipas ja urheilullinen. Hänellä oli paljon kavereita.

Uuden havainnon mukaan tumma auto oli nähty pian tämän jälkeen 4-tien risteyksessä matkalla kohti etelää. Kahden havainnon ajankohdat olivat niin lähellä toisiaan, että poliisi alkoi sulkea sattuman pois. Vihjeiden pohjalta vaikutti siltä, että Peltola oli suuntaamassa kotiinsa Riihimäelle. Suurta hyötyä tiedosta ei kuitenkaan ollut, sillä tutkittava alue kattoi satoja kilometrejä.

Mannilan pururata sijaitsee päinvastaisessa suunnassa Parantalasta kuin perjantaina vahvistunut onnettomuuspaikka.

Lue lisää: Sammy Babitzinin kohtaloksi koitui sama silta, jonka kupeesta 9 vuotta sitten kadonneen Jussin ruumiin uskotaan nyt löytyneen

Samana syksynä poliisi kuulusteli noin 15 Peltolan tuttavapiiriin kuuluvaa henkilöä, kuten ystäviä ja omaisia. Kuulustelut eivät kuitenkaan kirkastaneet mystisen katoamisen syitä yhtään enempää. Lokakuussa 2020 rikoskomisario Markku Latvala Jyväskylän poliisiasemalta kertoi Ilta-Sanomille, että tapauksesta keskustellaan poliisien kahvipöydässä viikoittain.

– Se ihmetyttää kovasti, sillä Peltola on hävinnyt kuin tuhka tuuleen. Tapaus on sälytetty kolmelle tutkijalle ja vähän väliä mietitään, mitä on tapahtunut.

Latvalan mukaan etsintätöihin olivat osallistuneet myös vapaaehtoiset yksityishenkilöt.

– (He) ovat tutkailleet vesistöjä Google Earthista ja satelliittikuvista, ja ilmoittaneet meille järvissä näkyvistä varjostumista. Tällaisiakin vihjeitä on tarkistettu useita.

Etenkin Saarijärven ja Jyväskylän väliä tutkittiin vuosien aikana tarkkaan. Jyväskylän poliisivankilan remontin vuoksi poliisit kävivät säännöllisesti Saarijärvellä, jonne kiinniotetut Jämsän ohella vietiin. Samalla tehtiin tarkastuksia Peltolan katoamistapauksessa ja pohdittiin mahdollista paikkaa, jossa auto olisi suistunut veteen.

Kadonneen isä Juha Peltola uskoo poikansa löytyneen viimein.

17. heinäkuuta 2021 Äänekosken poliisi tiedotti nostaneensa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suojoen ylittävän sillan läheisestä vesistöstä auton, jonka sisältä löytyi kauan sitten menehtynyt vainaja. Samana päivänä riihimäkeläinen Juha Peltola kertoi Ilta-Sanomille, että ruumis on kaiken todennäköisyyden mukaan hänen 9 vuotta sitten kadonnut poikansa.

– Yhdeksän vuoden piina päättyi tänään. Nyt käsitellään tätä asiaa näin, Juha Peltola huokasi.

Peltolan mukaan ajoneuvon löysivät veljekset, jotka olivat etsineet Jussia ja hänen mukanaan kadonnutta ajoneuvoa siitä saakka, kun tapauksesta kerrottiin Kadonneet Suomi -ohjelmassa viime syksynä. Veljekset olivat rakentaneet vesistöjen tutkimiseen tarkoitettuja laitteita, kuten kauko-ohjattavan veneen viistokaikuluotaimella.

Auto löytyi vedestä perjantaina.

Kun kaikuluotain antoi merkin jostakin poikkeavasta veden pohjassa, miehet lähtivät tutkimaan asiaa tarkemmin. Seuraavaksi he laskivat veteen magneetin, joka mitä ilmeisemmin rikkoi jotain pohjassa olleesta autosta päästäen pintaan ilmakuplia. Tämän jälkeen he laittoivat rakentamansa pienoissukellusveneen matkaan, jolla asia varmistui:

– Siellä oli Citroën katollaan.

Vainajan henkilöllisyys varmistetaan dna-tutkimuksella, joka valmistuu kahdessa viikossa. Google Maps -palvelu näyttää Suojoen sillan sijaitsevan noin 7 kilometrin päästä Parantalassa. Autolla matkaan kuluu karkeasti arvioituna 8 minuuttia.