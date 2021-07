Äänekoskella löytyi uponnut auto, jossa virui ruumis – ajoneuvo kuuluu vuonna 2012 kadonneelle henkilölle

Poliisi sai sivullisilta ilmoituksen Suojoen ylittävän sillan lähistöltä vedestä löytyneestä autosta. Auton nosto paljasti tragedian.

Hietaman venerannassa Äänekoskella oli perjantai-iltapäivän ja lauantaiaamun aikana poliisioperaatio, jossa nostettiin ajoneuvo Suojoen ylittävän sillan lähistöllä olevasta vesistöstä. Ilmoitus ajoneuvosta tuli poliisille sivullisilta.

Pelastuslaitos nosti yön aikana vedestä henkilöauton, josta löytyi siellä pitkään ollut vainaja. Poliisi on todennut, että vedestä nostettu ajoneuvo on sama kuin Äänekoskella vuonna 2012 kadonneella henkilöllä on ollut käytössä katoamishetkellä.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja kiittää asiasta ilmoittaneita. Tässä vaiheessa asiassa ei ole muuta tiedotettavaa.