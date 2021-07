Sää jakaa Suomen kohta kahtia: Lapissa tulee pian vettä kuin aisaa – ärhäkkä matalapaine tuo mukanaan myös toisen vitsauksen

Kuuma hellerintama väistyy vihdoin ja antaa tilaa äkäisille kuurosateille.

Eteläisen Suomen yli kulkee sunnuntaina kapea kuurosadealue, joka saa kuumassa kesäsäässä aikaan kauan kaivatun muutoksen.

Lännestä itään kulkeva saderintama toimii ikään kuin aurana viileämmille keleille: samalla kun se työntää kuumaa hellemassaa edestään, se vetää perässään viileämpää ilmaa, joka levittäytyy maahan laajemmin maanantaina.

Tänään ja huomenna on vielä helteisen lämmintä Etelä- ja Itä-Suomessa. Helsingissä hivotaan huomenna taas 30 lämpöastetta. Lännessä ja pohjoisessa on jo selkeästi viileämpää. Lapin pohjoisosissa on sunnuntaina enää 12 astetta lämmintä.

Sunnuntain kuurosadealue vyöryy Suomen ylle heti aamusta ja kulkee lännestä itä-kaakkoon. Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhrin mukaan rintama on peräisin Norjan vuoristosta.

Vettä tulee eniten Itä-Suomessa ja Kainuussa.

– Tämä on luoteesta tuleva sääjärjestelmä, jonka ilmavirtaus on Norjan vuoriston kuivattama. Mitä kauemmas se ehtii kyseisestä vuoristosta, sitä voimakkaammaksi sen on mahdollista yltyä, Föhr selittää.

Sadealue heikkenee alaspäin mentäessä, eli sen pilvet ovat sitä harvemmassa, mitä etelämmässä ollaan. Rintama tuo eniten vettä Itä-Suomeen ja Kainuuseen.

– Todennäköisesti aivan lounaassa ei sada ollenkaan, Uudellamaallakin se on siinä ja siinä. Toivoa sopii, että jokunen sadekuuro tulisi, mutta tämä painottuu pohjoisemmaksi ja idemmäksi kuin esimerkiksi Helsinki ja Turku, Föhr sanoo.

Sadealue on nopea liikkeissään, joten vaikka vettä tulisi enemmänkin, se ei jää kastelemaan yhtä paikkaa pitkäksi aikaa. Etelässä rintaman liike on hitaampaa kuin muualla Suomessa.

Kuurosateisiin voi liittyä myös ukkosta ja ukkospuuskat voivat paikoin äityä voimakkaiksikin.

Suomen sään voi sanoa sunnuntaina jakautuvan kainalon kohdalta kahtia, josta alkaa meteorologin mukaan ”pieni, mutta ärhäkkä matalapaine”.

– Lapissa tulee vettä kuin aisaa. Ei nyt välttämättä koko Lapissa, mutta siellä on syvenevä matalapaine, josta voi tulla rankkojakin sateita, Föhr kertoo.

Meteorologin mukaan Lapin rankkasateet alkavat lännestä ja liikkuvat kohti koillista. Vettä voi tulla päivän aikana useita kymmeniä millejä.

– Lapin sää on sunnuntaina erilainen, siellä on ihan oma matalapaineensa. Se on pieni, mutta ärhäkkä, ja vain voimistuu päivän aikana.

Myös Lapissa voi iltapäivällä ukkostaa.