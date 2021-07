Kaikki kolme ovat Suomen kansalaisia. Lapset ovat alle kouluikäisiä.

Syyrian leireillä on edelleen yli 62 000 EU:n kansalaista. Kuva on otettu al-Holin leirillä heinäkuussa 2021.

Suomi kotiutti kaksi lasta ja äidin Syyriasta, tiedottaa ulkoministeriö.

Kotiutus tapahtui tänään perjantaina Rojin leiriltä Koillis-Syyriasta. Kaikki kolme ovat Suomen kansalaisia. Lapset ovat alle kouluikäisiä. He ovat nyt Suomen viranomaisten toimien piirissä.

Lasten mukana kotiutettiin myös heidän äitinsä. Tiedotteessa kerrotaan, että vain lasten kotiuttaminen ei ole ollut mahdollista, ja kaikessa viranomaistoiminnassa on ensisijaisesti otettu huomioon lapsen etu.

Perustuslain mukaan suomalaisilla viranomaisilla on velvollisuus turvata leireillä pidettävien lasten perusoikeudet, jos se on mahdollista. Ulkoministeriön mukaan Syyrian leireillä olleiden lasten perusoikeudet voidaan turvata vain kotiuttamalla heidät.

Tiedotteessa kerrotaan, että Syyrian leireillä on edelleen kymmenkunta suomalaislasta ja muutama äiti. Heidät pyritään kotiuttamaan niin pian kuin mahdollista.

EU:n kansalaisia leireillä on edelleen noin 600 lasta ja 300 naista. Yhteensä leireillä on noin 62 000 ihmistä. Heistä al-Holissa on noin 59 000 ja Rojissa noin 2 700.

Ulkoministeriö kertoo, että Koillis-Syyrian leirit muodostavat edelleen vakavan, pitkän aikavälin turvallisuusuhan, koska väkivaltaisen ääriajattelun ja radikalisaation torjunta käy sitä vaikeammaksi, mitä kauemmin lapset ovat leireillä.