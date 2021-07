Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjolan mukaan uudet rajoitukset voivat astua voimaan jo ensi viikon torstaina.

Alkukesän aikana on saatu nauttia vapaammasta oleskelusta ravintoloissa ja niiden terasseilla. Kuvituskuva.

Maan heikentynyt koronatilanne on johtanut siihen, että päättäjät väläyttelevät nyt mahdollisuutta ravintolarajoitusten uudelleen kiristämisestä kiihtymisvaiheen alueilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjolan mukaan asia on jo valmistelussa.

– Tämä asia on valmistelussa ja on ensisijaisesti hallituksen valtioneuvostossa tehtävä päätös, Pohjola toteaa.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Uudellamaalla voimassa olevat ravintolarajoitukset ulottuisivat pian myös muille kiihtymisvaiheessa oleville alueille, eli Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Varsinais-Suomeen.

Uudellamaalla anniskelu loppuu tällä hetkellä puoliltaöin ja ravintoloiden on suljettava ovensa viimeistään tuntia myöhemmin. Ruokaravintoloiden sisätiloissa saa olla käytössä enintään 75 prosenttia asiakaspaikoista ja anniskeluravintoloissa puolet.

Pohjolan mukaan päätös rajoitusten kiristämisestä voidaan tehdä aikaisintaan ensi viikon torstaina valtioneuvoston ylimääräisessä yleisistunnossa.

Myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru puhui aiheesta perjantaina.

– Pyydämme tänään sosiaali- ja terveysministeriössä lausunnot näiltä nykyisiltä kiihtymisvaiheen alueilta. Heidän tulee arvioida ensi viikon tiistaihin mennessä, onko heidän tilanteensa torstaita ajatellen sellainen, että ravintolarajoitukset tulevat ja alueet joutuvat kiihtymisvaiheeseen, Kiuru sanoi Yle Aamussa.

Vielä ei ole tiedossa, että ravintolarajoitusten lisäksi olisi tulossa muita rajoituksia, kuten kokoontumisrajoituksia. Niiden osalta päätösvalta on alueiden kunnilla ja hallintovirastoilla, Pohjola kertoo.

Johtajan mukaan loppukesän kohtaloa on vielä vaikea ennustaa.

– Sitä, että joudutaanko tapahtumia perumaan, on mahdotonta spekuloida vielä tässä vaiheessa. Se riippuu täysin epidemiatilanteen kehittymisestä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi perjantaina, että Suomessa on raportoitu 380 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 118 tartuntaa, mikä on 1 283 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 99 592.