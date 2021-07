Kolarissa menehtyi kaksi ihmistä ja yksi loukkaantui vakavasti.

Poliisi epäilee, että eilen Nurmijärven Nukarilla tapahtunut kolari johtui tahallisuudesta.

Kolarissa menehtyi kaksi henkilöä ja lisäksi yksi henkilö loukkaantui vakavasti. Onnettomuudessa ei ollut osallisena alaikäisiä.

– Tutkinnassa on selvinnyt, että kolarissa on syytä epäillä tahallisuutta. Tapahtumasta on kirjattu poliisille ilmoitukset taposta ja tapon yrityksestä, kertoo komisario Elina Katajamäki.

Teosta epäillään toista onnettomuudessa kuollutta.

Koska kyseessä on vakava tapaus, poliisi tekee esitutkinnan, vaikka rikosoikeudellista vastuuta ei ole enää kohdennettavissa epäillyn kuoltua.

– Muuten tapauksen tutkinta jatkuu kuolemansyyntutkintana, jonka tulokset ovat lain mukaan salassa pidettävää tietoa, Katajamäki jatkaa.

Poliisilla ei ole tapauksesta muuta tiedotettavaa.