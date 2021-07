Jyrki Lehtolan kolumni: Rintojen koolla on väliä

Tytti Yli-Viikari on esitellyt julkisuudessa tiuhaan keskeneräistä progekappalettaan En se minä ollut, joka kevään aikana on edennyt plutarkholaisesta uhriutumisesta marttyyrifeminismin kautta shakespearelaisiin sfääreihin, kirjoittaa kolumnisti Jyrki Lehtola.

Pandemiarajoitusten aikana muusikot eivät saaneet esiintyä, koska yleisö olisi kuollut. Parikymmentä suomalaista sai onneksi jatkaa esiintymisiään radiossa ja televisiossa, ja nyt ne ovat palanneet myös lavoille, vaikka niillä on loma ja vain yksi esitettävä kappale.

Kuluneen viikon ajan ne ovat esittäneet SuomiAreena-festivaaleilla kappalettaan samaan aikaan, kun on ilmoitettu uusien musiikkitapahtumien peruuntumisista.

Niin kuin Othello lauloi Tolstoin hittikappaleessa Lokit: ”Tasan eivät käy / onnen lahjat”.

Kuluneen viikon striimatuimmassa SuomiAreena-keikassa median edustajat ja muutama muu sai esittää rakastamiaan laulujaan mediasta.

Eräs esiintyjistä oli VTV:n entinen solisti Tytti Yli-Viikari. Yli-Viikari on esitellyt julkisuudessa tiuhaan keskeneräistä progekappalettaan En se minä ollut, joka kevään aikana on edennyt plutarkholaisesta uhriutumisesta marttyyrifeminismin kautta shakespearelaisiin sfääreihin.

” Suomessa on otettu rohkea askel taaksepäin kohti feminismin uutta vaihetta.

Tulipunaisena lankana Yli-Viikarin kappaleessa on progressiiviselle rockille ominainen käsitys solistista itsestään puhtaana, viattomana sieluna, jonka pahat voimat ovat katkeruuttaan ja kateuttaan murskanneet.

Yli-Viikarin mukaan murskauksen syy on Yli-Viikarin sukupuolessa. Näkemystä tuki samaan aikaan SuomiAreenalla esiintynyt somevaikuttaja Emmi Nuorgam, joka ei ollut jaksanut sovittaa uudelleen ainoaa kappalettaan, vaan totesi Yli-Viikarin VTV-potkujen syyksi naisvihan.

Uuden feminismin nimi on kartanoruusufeminismi. Nimi ei juonnu puolalais-saksalaisesta vallankumouksellisesta Rosa Luxemburgista, vaan tamperelais-helsinkiläisestä nautiskelijasta Rosa Meriläisestä.

Meriläinen on ikuista paluuta yrittävä Twitter-solisti, joka on antanut kulttuurin puolustamiselle omat kasvonsa Kulta ry:n pääsihteerinä. Viime syksynä Meriläinen esitti kartanoruusufeminismin perusteet Twitter-kappaleessaan Häh?, jossa hän lauloi, kuinka ”’alas lyöminen’ on alhaista. Itseään nuorempien haukkuminen on sitä aina. Naisten haukkuminen on sitä aina.”

Kartanoruusufeminismin perusteesit ovat: 1) kritiikki on haukkumista, 2) eriävä mielipide on kritiikkiä, 3) ihmisten ei tule olla tasa-arvoisia, 4) syntymävuoden ja genitaalityypin on taattava immuniteetti, 5) julkisuudessa toimivia naisia on suojeltava julkisuudelta, muille tsemppiä ja terapeuttisia kulttuurikokemuksia.

Uusi feminismi on valitettavasti jo hajoamassa sisäisiin riitoihin. Somevaikuttaja Sara Sieppi julkaisi kuluneella viikolla Instagramissa itsestään bikinikuvan, josta sai osakseen paljon kritiikkiä.

Sieppi vastasi kritiikkiin lainaamalla Karl Marxia: "Olisiko pienirintaisempi nainen saanut samanlaista kritiikkiä samanlaisesta bikinikuvasta, ei."

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.