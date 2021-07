Suomessa on todettu 380 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suomessa on raportoitu 380 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 118 tartuntaa, mikä on 1 283 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 99 592.

Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 44 ihmistä, joista tehohoidossa on kymmenen. Sairaalahoidossa olevien määrä on pysynyt samana kuin keskiviikkona, jolloin THL viimeksi tiedotti asiasta.