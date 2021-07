Krista Kiuru Ylelle: Uusia ravintolarajoituksia tulossa kiihtymisvaiheen alueille

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi Ylen aamussa, että ravintoloiden koronarajoituksia aiotaan kiristää torstaina Suomen heikkenevän koronavirustilanteen takia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi Ylen aamussa, että kiihtymisvaiheen alueilla on tarkoitus ottaa käyttöön uusia ravintolarajoituksia.

Uudet rajoitukset koskisivat Kiurun mukaan Päijät-Hämettä, Kymenlaaksoa ja Varsinais-Suomea. Myös Uudenmaan rajoitukset jatkuvat edelleen.

– Pyydämme tänään sosiaali- ja terveysministeriössä lausunnot näiltä nykyisiltä kiihtymisvaiheen alueilta. Heidän tulee arvioida ensi viikon tiistaihin mennessä, onko heidän tilanteensa torstaita ajatellen sellainen, että ravintolarajoitukset tulevat ja alueet joutuvat kiihtymisvaiheeseen, Kiuru sanoi Ylelle.

Kiuru kertoi, että ravintolat menisivät Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa kiinni viimeistään kello yksi yöllä.

Anniskelu loppuisi puoliltaöin. Uudellamaalla olisivat samat rajoitukset.

Kiurun mukaan syynä uusin rajoituksiin on Suomen heikkenevä koronavirustilanne. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on nyt yli 50. Suurin ilmaantuvuusluku eli 119 on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä luku on 92 ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 74.