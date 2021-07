Nurmijärvellä vakava liikenneturma: Kaksi kuollut ja yksi loukkaantunut vakavasti

Onnettomuus on tapahtunut Hämeentiellä Nurmijärvellä.

Kaksi ihmistä on kuollut ja yksi on loukkaantunut vakavasti kahden auton kolarissa Hämeentiellä (tie 45) Nurmijärven Nukarissa, kertoo pelastuslaitos.

Itä-Uudenmaan poliisi on tiedottanut turmasta Twitterissä, jossa kerrotaan, että pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tie on poikki ja poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä.

Pelastuslaitos avustaa poliisia ajoneuvojen siirtämisessä.

Tieliikennekeskuksen mukaan tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

Liikennehäiriön arvioidaan kestävän tunteja.

Tutkintalautakunta on matkalla onnettomuuspaikalle.