Muoviin kääritty eläimen ruho ajelehti uimarannalle Kemiönsaarella – poliisi tutkii rikosta

Muoviin kääritty ison koiraeläimen ruho löydettiin ennen juhannusta. Poliisi tutkii tapausta törkeänä metsästysrikoksena.

Kemiönsaaresta aikaisemmin löytynyt muoviin kääritty koiraeläimen ruho on varmistunut sudeksi, Lounais-Suomen poliisilaitos tiedottaa.

Koiraeläimen raato ajelehti rannan tuntumaan Ekniemen lomakylän uimarannalla Kemiönsaarella ennen juhannusta. Asiasta kertoi tuolloin Iltalehti.

Asia siirtyi sittemmin poliisin tutkintaan. Ruho oli tiedotteen mukaan huonossa kunnossa ja oli ilmeistä, että se oli ollut vedessä melko pitkään.

Ruokaviraston tutkimuksissa varmistui, että kyse on sudesta. Tarkkaa kuolinaikaa on vaikea määrittää ruhon huonon kunnon vuoksi, mutta eläin on kuollut todennäköisesti alkukesästä.

Poliisi tutkii asiaa törkeänä metsästysrikoksena.