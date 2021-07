Saimaalla ja Suomenlahdella vedet ennätyslämpimiä: ”Aika poikkeuksellisista lämpötiloista puhutaan”

Saimaalla Lauritsalassa mitattu 26,2 astetta on vuodesta 1916 alkaneen havaintohistorian korkein.

Suomessa viikkoja jatkunut helle on lämmittänyt järvet ja merivedet. Ennätyslämpötiloja on mitattu niin Saimaalla kuin Suomenlahdellakin.

Lämpimien pintavesien takia sinilevää on havaittu sisävesillä koko Suomessa Lappia myöten, kertoo Suomen ympäristökeskus tiedotteessa.

Sinilevähavainnot järvillä ovat lisääntyneet viime viikosta. Hieman sinilevää on havaittu 57 havaintopaikalla ja runsaasti sinilevää on havaittu kuudella havaintopaikalla. Sen sijaan erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole Syken mukaan tehty.

Hellettä Vetokannaksen uimarannalla Vantaalla.

Rannikolla ja avomerialueilla sinilevää on vaihtelevasti. Avomerillä sinilevää on havaittu erityisesti Selkämeren ulappa-alueella, jonne on kehittynyt laaja esiintymä.

Kasvavia määriä pinnanläheistä sinilevää on havaittu Saaristomeren sisäosissa ja läntisillä alueilla, Saaristomeren ja Ahvenanmaan välisillä merialueilla sekä Saaristomeren ja Hangon välisellä alueella. Suomenlahdella paikallisia esiintymiä on havaittu Suursaaren ja Porvoon välisellä alueella, Syke kertoo.

Rannikolla havainnot painottuvat valtaosin Saaristomerelle. Esimerkiksi Paraisten ja Nauvon vesialueilla on raportoitu erittäin runsaasti sinilevää.

Suomenlahden korkein arvo 26,6 astetta

Merivesien lämpötilat ovat tällä hetkellä keskimääräistä korkeampia. Erityisesti Suomenlahdella pintavedet ovat hyvinkin lämpimiä, kertoo meriasiantuntija Aleksi Arola Ilmatieteen laitokselta.

– Sää on ollut vähätuulista ja lämmintä samaan aikaan, siinä meriveden ohut pintakerros pääsee lämpenemään tehokkaasti, Arola sanoo.

Vuorokauden keskilämpötila oli keskiviikkona Suomenlahden aaltopoijulla 25,2 astetta ja suurin hetkellinen arvo 26,6 astetta. Nämä ovat Arolan mukaan mittaushistorian suurimmat arvot. Mittauksia on tehty kaksikymmentä vuotta. Aaltopoiju sijaitsee keskellä Suomenlahtea.

Suomenlahdella veden lämpötilan vuorokausikeskiarvo on normaalisti tähän aikaan vuodesta noin 17–18 astetta.

– Keskimäärin vuoden korkein lämpötila on noin 20 astetta aaltopoijun kohdalla.

Muilla merialueilla esimerkiksi Selkämerellä mitattiin keskiviikkona veden keskilämpötilaksi 22,4 astetta, Perämerellä 19,5 astetta.

Rannan lähistöllä vesi voi olla vielä muutaman asteen lämpimämpää.

Ensi viikon ajaksi sää viilenee ja merivesien lämpötilat laskevat jonkin verran. Myös tuulet ovat hieman voimistumassa, Arola kertoo.

– On mahdollista, että nämä tämänhetkiset ovat nyt tämän kesän huippulukemat.

Lapissakin järvien lämpötilat 2–4 astetta normaalia korkeampia

Myös järvivedet ovat ennätyksellisen lämpimiä. Tänään torstaina Lammin Pääjärvellä veden pintalämpötila oli 27,1 astetta. Lohjanjärvellä mitattiin 26,8 astetta ja Längelmävedellä Kaivannossa 26,7 astetta.

Hydrologi Merja Pulkkanen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että Pääjärven lämpötila on 7,6 astetta keskimääräistä korkeampi ja korkein Pääjärvellä mitattu lämpötila. Mittaukset järvellä alkoivat vuonna 2000.

– Aika poikkeuksellisista lämpötiloista puhutaan. Helle on jatkunut nyt niin pitkään, että kyllä se alkaa näissä pintavesien lämpötiloissa näkyä.

Saimaalla Lauritsalassa lämpötiloja on mitattu jo yli sata vuotta, vuodesta 1916 lähtien, ja järven tämänpäiväinen lämpötila 26,2 astetta on havaintohistorian korkein. Edellinen ennätys on vuoden 2014 heinäkuulta, 25 astetta. Nousua on 1,2 astetta. Saimaalla veden lämpötila on tällä hetkellä lähes seitsemän astetta keskimääräistä korkeampi.

Lapissa vedet ovat viileämpiä, mutta lämpötilat ovat Pulkkasen mukaan sielläkin 2–4 astetta keskimääräistä korkeampia. Kilpisjärvellä mitattiin torstaina 12 astetta, Ounasjärvellä Enontekiöllä 18,7 astetta.

– Pohjoisessa lukemat ovat olleet vähän maltillisemmat, mutta laajalti kaikkialla Suomessa pintavesien lämpötilat ovat ajankohdan keskimääräistä lukua korkeampia.

Tämänhetkisten vesistöennusteiden mukaan tulossa on tasaantumisjakso ja hieman viileämpää eikä ennätyksiä enää välttämättä rikota. Heinäkuun loppua kohti ollaan Pulkkasen mukaan palaamassa vähän ajankohdan keskimääräisempiä lukemia kohti.

– Mukavissa uimalämpötiloissa kuitenkin pysytään, Pulkkanen sanoo.