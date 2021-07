STM ja THL: Korona leviää nyt ”sosiaalisesti aktiivisten nuorten aikuisten” keskuudessa

Koronavirusepidemia leviää nyt STM:n mukaan nuorten aikuisten baari- ja juhlailloissa.

Koronavirustartunnat leviävät nyt ”sosiaalisesti aktiivisten nuorten aikuisten keskuudessa”, esimerkiksi baari- ja juhlailloissa, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottavat.

– Tartuntoja todetaan edellisten viikkojen tapaan eniten 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä, jonka osuus viikolla 27 oli kolmannes kaikista tartunnoista. 10–19-vuotiaiden osuus kaikista tartunnoista oli 25 prosenttia, jossa tartunnat painottuvat 18 vuotta täyttäneisiin.

Koronatapausmäärä ovat olleet Suomessa kasvussa viimeiset kolme viikkoa.

– Kesäkuun puolivälissä viikolla 24 todettiin noin 540 tapausta, jonka jälkeen tapausmäärä on noin kolminkertaistunut, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

Tehollisen tartuttavuusluvun arvio on 1,0–1,25, 90 prosentin todennäköisyysväliin mukaan. Nuorten aikuisten tartuntojen lisääntyminen viikolla 27 on nostanut arviota tartuttavuusluvusta.

Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus kaikista tartunnoista on sen sijaan puolittunut edellisestä viikosta. Viikolla 27 todetuista tartunnoista 12 prosenttia oli peräisin ulkomailta ja niistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus 3 prosenttia.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on ministeriön mukaan pysynyt kasvaneista tartuntamääristä huolimatta vakaana.

Sairaalahoidossa koronapotilaita oli keskiviikkona 14.7. sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan yhteensä 43, joista perusterveydenhuollon osastoilla 6, erikoissairaanhoidon osastoilla 27, ja teho-osastoilla 10.

Deltamuunnoksen osuus koko maassa on yli 80 prosenttia tutkituista testituloksista.

Varianttityyppi määritellään noin joka viidennestä koronvirusnäytteestä, ja viime viikkoina EM-kisaturistien suuri osuus tyypitetyistä näytteistä voi jonkin verran yliarvioida deltamuunnoksen osuutta. Henkilöiden, jotka on todettu itärajalla koronapositiivisiksi tai joilla on ollut kontakti Venäjälle, näytteistä noin 90 prosenttia on ollut deltamuunnosta.