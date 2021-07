THL: Suomessa 324 uutta korona­tartuntaa – tämä on tilanne kunnittain

Suomessa on raportoitu 324 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu yli 3 000 tartuntaa, mikä on lähes 1 400 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa yli 99 200.